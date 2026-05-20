بعد ساعات من التعاملات المسائية.. الذهب يصعد 10 جنيهات

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 20-5-2026 مع انتصاف التداولات على مستوي الصاغة المصرية.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب مساء اليوم بمقدار 10 جنيهات في المتوسط بعد هبوط بلغ 15 جنيهًا في أول تعاملات نفس اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6825 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7800 جنيهًا للشراء و7742 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 7150 جنيها للشراء و7097 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكبر قيمة 6825 جنيها للشراء و6775 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5850 جنيها للشراء و5807 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.6 ألف جنيه للشراء و 54.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4522 دولارا للشراء و4521 دولارا للبيع.