صحة القولون.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا قبل النوم؟

يحرص كثير من الأشخاص على تناول الزبادي قبل النوم باعتباره وجبة خفيفة تساعد على الشعور بالشبع والراحة، لكن المفاجأة أن هذه العادة اليومية قد تمنح الجسم فوائد صحية متعددة تتجاوز مجرد تهدئة الجوع ليلًا.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا قبل النوم؟

تؤكد خبيرة التغذية سكينة جمال من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الزبادي من الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم والبكتيريا النافعة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي والمناعة، كما أن تناوله في المساء قد يساعد بعض الأشخاص على النوم بشكل أفضل وتحسين الهضم خلال الليل.

لكن ماذا يحدث فعلًا للجسم عند تناول الزبادي يوميًا قبل النوم؟

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تعرف باسم “البروبيوتيك”، وهي تساعد على تحسين توازن البكتيريا داخل الأمعاء.

ويؤكد متخصصون أن تناول الزبادي بانتظام قد يساعد على:

تقليل الانتفاخ

تحسين الهضم

تخفيف الإمساك

دعم صحة القولون

كما أن تناول الزبادي ليلًا يمنح الجهاز الهضمي وقتًا كافيًا للاستفادة من هذه البكتيريا أثناء النوم.

الشعور بالشبع وتقليل الجوع الليلي

من أبرز فوائد الزبادي قبل النوم أنه يساعد على تقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية ليلًا، خاصة الحلويات والمقرمشات.

فالزبادي يحتوي على نسبة جيدة من البروتين الذي يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، ما قد يساعد على التحكم في السعرات الحرارية وتقليل الإفراط في الأكل.

ولهذا السبب يدخل الزبادي في كثير من الأنظمة الغذائية الخاصة بخسارة الوزن.

دعم صحة العظام والأسنان

الزبادي مصدر غني بالكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان للحفاظ على قوة العظام والأسنان.

ويشير أطباء التغذية إلى أن تناول الزبادي يوميًا قد يساعد على تقليل خطر هشاشة العظام مع التقدم في العمر، خاصة لدى النساء وكبار السن.

كما يحتوي الزبادي على فيتامينات تساعد الجسم على الاستفادة من الكالسيوم بشكل أفضل.

تحسين جودة النوم

يعتقد البعض أن الزبادي يساعد على النوم بشكل أفضل، ويرجع ذلك إلى احتوائه على عناصر مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تلعب دورًا في استرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب.

كما يحتوي الزبادي على حمض التربتوفان، وهو حمض أميني يدخل في إنتاج هرمون السيروتونين والميلاتونين المرتبطين بالنوم.

ورغم أن تأثيره يختلف من شخص لآخر، فإن كثيرين يشعرون براحة أكبر عند تناوله قبل النوم.

تقوية المناعة

البكتيريا النافعة الموجودة في الزبادي قد تساعد على دعم جهاز المناعة وتحسين قدرة الجسم على مقاومة بعض العدوى.

كما أن الزبادي يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الزنك والبروتين وفيتامين B12، وهي عناصر يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه الحيوية.

هل يساعد الزبادي على خسارة الوزن؟

تناول الزبادي باعتدال قد يكون مفيدًا في أنظمة الدايت، خاصة الأنواع قليلة الدسم والخالية من السكر المضاف.

فالزبادي يمنح شعورًا بالشبع، كما أن البروتين الموجود فيه يساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.

لكن خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في تناول الزبادي المحلى أو الغني بالسكريات، لأنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية وزيادة السعرات الحرارية.

هل هناك أضرار لتناول الزبادي قبل النوم؟

رغم فوائده الكثيرة، قد يسبب الزبادي بعض المشكلات لدى أشخاص معينين، خاصة من يعانون من حساسية اللاكتوز أو مشاكل الهضم المرتبطة بمنتجات الألبان.

كما أن تناول كميات كبيرة منه قبل النوم مباشرة قد يسبب شعورًا بالامتلاء أو اضطرابًا خفيفًا في المعدة لدى البعض.

لذلك ينصح بتناول كمية معتدلة واختيار الأنواع الصحية قليلة السكر.

أفضل طريقة لتناول الزبادي ليلًا

للحصول على أكبر فائدة، ينصح خبراء التغذية باختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى، ويمكن إضافة بعض المكونات الصحية مثل:

العسل بكميات بسيطة

الشوفان

الفواكه

المكسرات

كما يفضل تناوله قبل النوم بساعة تقريبًا لتجنب الشعور بالثقل أثناء النوم.