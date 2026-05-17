الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رامي صبري يستعد لليلة استثنائية صيفية بتجهيزات عالمية بمدينة أكتوبر

محمد زاهر   -  
تقى الجيزاوي

تحت عنوان "حفلة مصر" يستعد الميجا ستار النجم رامي صبري لإحياء حفل جماهيري ضخم يوم 5 يونيو المقبل  أمام مول مصر بمدينة 6 أكتوبر حيث يتم الاعداد لها بتجهيزات صوتية وإضاءة ومسرح هى الأولى من نوعها في مصر في حدث يراهن عليه ليكون علامة فارقة في موسم صيف 2026.


ويأتي "حفلة مصر" بعد سلسلة نجاحات جماهيرية ورقمية وضعت رامي صبري في صدارة المشهد الغنائي، حيث حقق المركز الثاني كأكثر فنان استماعاً على جميع منصات الموسيقى الرقمية في المنطقة العربية خلال العام الماضي، ما يعكس قاعدة جماهيرية عريضة وارتباطاً مباشراً بين صوته وجمهوره.
وكان آخر ظهور لرامي صبري على المسرح قد شكل ليلة وصفت بـ"التاريخية"، خلال حفله لأعضاء أحد النوادي الكبرى، والذي حضره جمهور غير مسبوق تخطى كل التوقعات من الأسر والشباب بمختلف الأعمار.

ومنذ اللحظة الأولى لصعوده على المسرح، أشعل رامي الأجواء بباقة من أنجح أغانيه التي رددها معه الآلاف طوال الحفل، منها "يمكن خير"، "حياتي مش تمام"، "بقابل ناس"، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير "أنا بحبك أنت".
كما قدّم مجموعة من أغانيه بتوزيعات جديدة لاقت تفاعلاً واسعاً، أبرزها "أنا بعترفلك" و"الكلام كله عادي"، فضلاً عن أغنيات أخرى قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

واستمر التفاعل الجماهيري في ذروته على مدار قرابة ساعتين متواصلتين دون توقف، في مشهد أكد أن رامي صبري بات أحد أكثر الأصوات قدرة على خلق حالة تفاعل مباشر وحي مع جمهوره.

انطلاقة قوية لموسم الصيف
ويعد الحفل الذي رفعت فيه لافتة "كامل العدد" انطلاقة قوية لموسم حفلات الصيف، ويبني عليه الجمهور آمالاً كبيرة لتكرار المشهد في "حفل مصر" المرتقب، خاصة مع ما كشفته الجهة المنظمة عن تجهيزات عالمية ستُستخدم لأول مرة في حفل غنائي داخل مصر.

ويستعد رامي بالعديد من المفاجات الغنائية والموسيقية لجمهوره يمزج بين أغانيه الكلاسيكية المحببة وجديده الذي تصدر الترندات.

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
