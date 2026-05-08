بحضور جماهيري غير مسبوق .. رامي صبري يشعل أضخم حفلات الربيع| صور

في ليلة وصفت بالتاريخية أحيا الميجا ستار رامي صبري أضخم حفلات الربيع وسط حضور جماهيري غير مسبوق تخطى كل التوقعات من الأسر والشباب من مختلف الأعمار .



ومع اللحظة الأولى لصعوده على المسرح أشعل رامي صبري الأجواء بباقة من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني والتي رددها معه الآلاف على مدار قرابة ساعتين متواصلتين منها "يمكن خير" و"حياتي مش تمام" و"بقابل ناس" إضافة إلى مجموعة من أغاني ألبومه الأخير "أنا بحبك انت"، وقدم عدداً من أعماله بتوزيعات موسيقية جديدة أبرزها "أنا بعترفلك" و"الكلام كله عادي" تلبية لرغبات جمهوره الذي تفاعل مع كل أغنية وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.



وخلال الحفل وجه رامي صبري الشكر للجمهور على التفاعل الرائع الذي أستمتع به والتنظيم المتميز