أكبر منه 20 سنة.. ميكانيكي يتخلص من حياته بسبب زواجه العرفي في المنوفية

أقدم ميكانيكي علي انهاء حياته في محافظة المنوفية عقب تناول حبة حفظ القمح الحبة القاتلة.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا بوفاة ميكانيكي 24 سنة عقب تناوله حبة حفظ القمح الحبة القاتلة متأثرا بإصابته بحالة تسمم.

بالانتقال و بسؤال أسرته نفوا الشبهة الجنائية وأكدوا أن نجلهم أصيب بحالة نفسية سيئة بعد معاتبتهم له علي زواجه العرفي من سيدة تكبره ب 20 عاما.

حيث فوجئوا به تناول حبة حفظ القمح وبنقله إلي المستشفي أعلنت وفاته متأثرا بإصابته.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.