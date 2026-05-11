الأحكام جاهزة .. إيمان عز الدين تكشف كيف يُعاد تشكيل صورة المرأة بعد الطلاق

كشفت الإعلامية إيمان عز الدين عن منشور تناولت فيه نظرة المجتمع إلى المرأة بعد الانفصال أو الطلاق، وما تتعرض له من أحكام مسبقة وانتقادات، مؤكدة أن قرار الانفصال غالبًا ما يكون نتيجة معاناة طويلة وليس لحظة عابرة.

وقالت إيمان عز الدين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن كثيرًا من الناس يتعاملون مع خبر طلاق أي سيدة وكأنه “دعوة مفتوحة للتعليق والتحليل والتجريح”، موضحة أن المرأة حين تنهي علاقة زوجية لا تكون باحثة عن “لقب مطلقة” أو هاربة من المسؤولية، وإنما تكون قد خاضت صراعًا نفسيًا وإنسانيًا طويلًا قبل اتخاذ القرار.

وأضافت عز الدين أن المجتمع كثيرًا ما يوجّه اللوم للمرأة بعد الانفصال بأسئلة من قبيل: “أكيد هي السبب”، و“ما الست الشاطرة بتحافظ على بيتها”، بينما يغيب السؤال الأهم: “ما الذي تعرضت له؟” و“كم حاولت قبل أن تصل إلى هذا القرار؟”.

وتابعت أن قرار الانفصال لا يأتي في لحظة غضب، بل يكون “آخر نفس بعد سنوات من المعاناة والصمت”، مشيرة إلى أن كثيرًا من النساء يعشن فترات طويلة من الألم ومحاولات الإصلاح المتكررة دون جدوى.

وانتقدت الإعلامية ايمان عزالدين ما وصفته بـ“محكمة المجتمع” التي تُقام بعد الطلاق، حيث تتحول المرأة إلى مادة للحديث والتأويل، قائلة إن كل تصرف تقوم به بعد الانفصال يُفسَّر بشكل سلبي، سواء ضحكت أو التزمت الصمت أو نجحت أو فشلت.

كما لفتت إلى أن نفس الأشخاص الذين كانوا يطالبون المرأة بالصبر حفاظًا على البيت، يتعاملون معها بعد الانفصال وكأن قرارها جاء دون أسباب واضحة، متجاهلين سنوات من المعاناة التي سبقت القرار.

واشارت إيمان عز الدين على أن الطلاق ليس “مصيبة”، وإنما المصيبة الحقيقية هي استمرار المرأة في علاقة تُنهكها نفسيًا وصحيًا، مضيفة أن من اختارت الانفصال فعلت ذلك حفاظًا على كرامتها وحياتها، حتى وإن كان الثمن ثقيلًا.

ودعت في ختام حديثها إلى التوقف عن الأحكام القاسية تجاه المطلقات، قائلة: “ولو مش هتدعموا، على الأقل ارحموها، ولو مش هتقولوا كلمة كويسة، الأفضل تسكتوا، وادعولها ربنا يعينها”.