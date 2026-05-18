اليوم.. المتاحف تفتح أبوابها مجانًا للجمهور

في خطوة تهدف إلى مد جسور التواصل بين المواطن وتاريخه الإبداعي، وفي إطار الاحتفاء بـ "اليوم العالمي للمتاحف"، أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن فتح أبواب جميع المتاحف الفنية والقومية التابعة لها مجانًا أمام الجمهور اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026.

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ الوعي الثقافي وتعميق الهوية الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع.

​الثقافة حق للجميع: نافذة للشباب على رموز الوطن

و​يأتي قرار فتح المتاحف مجانًا خلال هذه المناسبة العالمية ليعكس إيمان الوزارة الراسخ بحق الجميع في الوصول إلى المعرفة والثقافة دون عوائق.

وتعد هذه المبادرة فرصة استثنائية لإتاحة المجال أمام الزوار، وخاصة الأجيال الشابة والشباب، للتعرف عن قرب على الكنوز الفنية النادرة، والسير في ركاب الشخصيات والرموز التاريخية التي أسهمت بشكل رائد في صناعة وتشكيل تاريخ الوطن.

​ورش فنية وأنشطة تفاعلية على مدار 5 أيام

​الاحتفاء هذا العام لم يقتصر على الزيارات العابرة؛ بل تحولت الأروقة والمتاحف إلى ساحات تفاعلية حية. حيث أعد قطاع الفنون التشكيلية خطة ثقافية وفنية متكاملة تتضمن:

​سلسلة من الورش الفنية: لتدريب الهواة والشباب وتنمية مواهبهم.

​ندوات تخصصية وتثقيفية: تسلط الضوء على قيمة المقتنيات المتحفية ودور الفن في توثيق التاريخ.

​الأنشطة التفاعلية: التي تربط الجمهور بالمعروضات بشكل معاصر.

و​جدير بالذكر أن هذه الأنشطة والفعاليات يتم تنفيذها على مدار خمسة أيام متتالية، بدأت منذ السبت 16 مايو وتستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري، لضمان استيعاب أكبر عدد من المحبين والشغوفين بالثقافة والفنون.

ولمزيد من التفاصيل، يمكن للمواطنين والمهتمين بالاطلاع على خريطة المتاحف المشاركة ومواعيد الأنشطة المصاحبة، زيارة الرابط الرسمي عبر صفحة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

​وحرصت وزارة الثقافة على أن تكون هذه المناسبة بمثابة دعوة مفتوحة للمصريين والسياح على حدٍ سواء، لإعادة اكتشاف الهوية المصرية الممتدة عبر العصور من خلال عيون فنانيها ومبدعيها.

المسرح والتثقيف والفنون والورش التفاعلية

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تجمع بين المسرح والتثقيف والفنون والورش التفاعلية، مستهدفة الأطفال والشباب والعاملين بالمؤسسات الثقافية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وبناء الإنسان المصري.

وتطلق الهيئة اليوم ورشة تثقيفية متخصصة تهدف إلى تعزيز الدور الثقافي والتربوي ورفع الكفاءة المعرفية للعاملين بقصور الثقافة، وذلك من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، عبر لقاءات “أونلاين” تمتد على مدار الأسبوع الجاري.

وتناقش الورشة عددا من القضايا الفكرية والاجتماعية المهمة، من بينها “المرأة المصرية واستمرارية الحضارة من الجذور القديمة إلى الحاضر”، إلى جانب محاور تتعلق بالصحة النفسية للأسرة، وأثر الحضارة الإسلامية في تشكيل الهوية المصرية ومنظومتها القيمية والثقافية.

وعلى خشبة مسرح قصر ثقافة أسيوط الصيفي، ينطلق العرض المسرحي “الهجانة” لفرقة أسيوط القومية المسرحية، مستعيدا واحدة من الصفحات المنسية في التاريخ المصري، حيث يروي مأساة مئات الآلاف من العمال المصريين الذين جرى اقتيادهم قسرا لخدمة الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى.