قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيفاء وهبي تنتصر على المهن الموسيقية بعد رفض الطعن بالمحكمة الإدارية العليا
"امشي يا حيوان".. سيدة تسب شابا لاعتراضه علي قيادة سيارة ملاكي عكس اتجاه شارع البحر بالمحلة
طبيب الأهلي: حالة ييس توروب مطمئنة
تقارير إنجليزية: محمد صلاح كان مستعدا للبقاء في ليفربول بشرط
زعم أنهم يرغبون في توقيع اتفاق.. ترامب للإيرانيين : هل أنتم مجانين
وكيل مجلس النواب: مصر حريصة على دعم الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية
منشور غامض لـ توفيق عبد الحميد يثير قلق الجمهور.. ويسري الفخراني يطالب بدعمه: من حقه نطمئن عليه
عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى
فى حوار لـ صدى البلد.. أحمد كريمة يوضح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة وكيفية اغتنامها بالطريقة الصحيحة
وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتوحيد موقف مجموعة السبع ضد تمويل إيران
رئيس النواب الليبي أمام النواب المصري: مصر شعاع الأمل والاستقرار بالمنطقة والداعم لوحدة ليبيا وشعبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اليوم.. المتاحف تفتح أبوابها مجانًا للجمهور

المتاحف
المتاحف
قسم الخدمات

في خطوة تهدف إلى مد جسور التواصل بين المواطن وتاريخه الإبداعي، وفي إطار الاحتفاء بـ "اليوم العالمي للمتاحف"، أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن فتح أبواب جميع المتاحف الفنية والقومية التابعة لها مجانًا أمام الجمهور اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026. 

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ الوعي الثقافي وتعميق الهوية الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع.

​الثقافة حق للجميع: نافذة للشباب على رموز الوطن

و​يأتي قرار فتح المتاحف مجانًا خلال هذه المناسبة العالمية ليعكس إيمان الوزارة الراسخ بحق الجميع في الوصول إلى المعرفة والثقافة دون عوائق. 

وتعد هذه المبادرة فرصة استثنائية لإتاحة المجال أمام الزوار، وخاصة الأجيال الشابة والشباب، للتعرف عن قرب على الكنوز الفنية النادرة، والسير في ركاب الشخصيات والرموز التاريخية التي أسهمت بشكل رائد في صناعة وتشكيل تاريخ الوطن.

​ورش فنية وأنشطة تفاعلية على مدار 5 أيام

​الاحتفاء هذا العام لم يقتصر على الزيارات العابرة؛ بل تحولت الأروقة والمتاحف إلى ساحات تفاعلية حية. حيث أعد قطاع الفنون التشكيلية خطة ثقافية وفنية متكاملة تتضمن:

​سلسلة من الورش الفنية: لتدريب الهواة والشباب وتنمية مواهبهم.

​ندوات تخصصية وتثقيفية: تسلط الضوء على قيمة المقتنيات المتحفية ودور الفن في توثيق التاريخ.

​الأنشطة التفاعلية: التي تربط الجمهور بالمعروضات بشكل معاصر.

و​جدير بالذكر أن هذه الأنشطة والفعاليات يتم تنفيذها على مدار خمسة أيام متتالية، بدأت منذ السبت 16 مايو وتستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري، لضمان استيعاب أكبر عدد من المحبين والشغوفين بالثقافة والفنون.

ولمزيد من التفاصيل، يمكن للمواطنين والمهتمين بالاطلاع على خريطة المتاحف المشاركة ومواعيد الأنشطة المصاحبة، زيارة الرابط الرسمي عبر صفحة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

​وحرصت وزارة الثقافة على أن تكون هذه المناسبة بمثابة دعوة مفتوحة للمصريين والسياح على حدٍ سواء، لإعادة اكتشاف الهوية المصرية الممتدة عبر العصور من خلال عيون فنانيها ومبدعيها.

المسرح والتثقيف والفنون والورش التفاعلية

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تجمع بين المسرح والتثقيف والفنون والورش التفاعلية، مستهدفة الأطفال والشباب والعاملين بالمؤسسات الثقافية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وبناء الإنسان المصري.

وتطلق الهيئة اليوم ورشة تثقيفية متخصصة تهدف إلى تعزيز الدور الثقافي والتربوي ورفع الكفاءة المعرفية للعاملين بقصور الثقافة، وذلك من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، عبر لقاءات “أونلاين” تمتد على مدار الأسبوع الجاري.

وتناقش الورشة عددا من القضايا الفكرية والاجتماعية المهمة، من بينها “المرأة المصرية واستمرارية الحضارة من الجذور القديمة إلى الحاضر”، إلى جانب محاور تتعلق بالصحة النفسية للأسرة، وأثر الحضارة الإسلامية في تشكيل الهوية المصرية ومنظومتها القيمية والثقافية.

وعلى خشبة مسرح قصر ثقافة أسيوط الصيفي، ينطلق العرض المسرحي “الهجانة” لفرقة أسيوط القومية المسرحية، مستعيدا واحدة من الصفحات المنسية في التاريخ المصري، حيث يروي مأساة مئات الآلاف من العمال المصريين الذين جرى اقتيادهم قسرا لخدمة الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى.

المتاحف اليوم العالمي للمتاحف وزارة الثقافة مجانا المتاحف بالمجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

مجلس النواب

هشام بدوي: العلاقة الراسخة بين مصر وليبيا قائمة طوال تاريخها على أسس ثابتة

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: ترامب لم يحصل على وعود بضغط صيني على إيران

صورة أرشيفية

عماد الدين حسين: زيارة الرئيس ترامب إلى الصين حملت تفسيرات متعددة

بالصور

بالأسود الجريء.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها
بالاسود الجرئ.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد