بعد ساعة من التعاملات.. عيار 21 يتراجع 15 جنيها في الصاغة

انخفض سعر عيار 21 الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة المصرية مع اول ساعة من بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 22-5-2026.

عيار 21 يتراجع

فقد سعر جرام عيار 21 الأكبر شهرة من بين الأعيرة الذهبية 15 جنيهًأ على الأقل من قيمته بالمقارنة بما كان عليه مساء أمس.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر شهرة 6820 جنيها للشراء و 6770 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب مساء اليوم باول التعاملات بقيمة وصلت 20 جنيها في المتوسط بعد زيادة سجلها أمس بلغت 40 جنيها.

آخر تحديث لسعر الجرام

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7794 جنيها للشراء و 7737 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7144 جنيها للشراء و 7092 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سعر عيار 18

وبلع سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5845 جنيها للشراء و 5802 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 54.56 ألف جنيه للشراء و 54.16 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولار للشراء و 4508 دولار للبيع.