قائد الجيش الباكستاني يبحث مع وزير خارجية إيران جهود إنهاء الحرب

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية المشير عاصم منير ، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في طهران، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران.

وذكرت الحكومة الإيرانية - في منشور عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم "السبت"، أن "المشير عاصم منير، التقى بوزير الخارجية الإيراني في طهران لبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع حدوث المزيد من التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في غرب آسيا".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الاجتماع، الذي استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، قد ركز على أخر المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى منع المزيد من التصعيد وإنهاء الصراع.

وكانت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني قد أفادت بأن المشير عاصم منير قد وصل طهران أمس الجمعة في إطار جهود الوساطة الجارية لإنهاء الحرب على إيران.