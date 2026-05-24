محافظ أسوان: حملات رقابية مكثفة على الأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

أكد الدكتور عمرو لاشين، محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تشغيل غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة أي طوارئ والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

وأوضح محافظ أسوان، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المحافظة كثفت الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، للتأكد من جودة السلع الغذائية وتوافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد.

وأضاف أنه تم رفع درجة الجاهزية بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدات الإغاثة العاجلة، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز ساحات صلاة العيد والمتنزهات العامة، مع تنفيذ أعمال النظافة والصيانة والتأمين، إلى جانب تجهيز 13 مجزرًا حكوميًا لاستقبال الأضاحي مجانًا، بالتوازي مع حملات لمنع الذبح في الشوارع حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.