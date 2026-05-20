بعد تبرئته من سرقة فيلا.. محمود الليثي يدعم حمو بيكا: أحن خلق الله

وجّه المطرب الشعبي محمود الليثي رسالة إلى مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد أزمته الأخيرة التي تسببت في اتهامه في قضية سرقة من جانب طبيب.



وشارك محمود الليثي صورة تجمعه مع حمو بيكا عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: “وربنا وربنا أطيب وأحن خلق الله في الأرض أخويا حمو بيكا”، ليرد عليه بتعليق :"اخويا العشق أبو السيد ده ".



كشف الدكتور عصام عدوي صاحب واقعة اتهام حمو بيكا بالاستيلاء على بعض محتويات فيلته أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، مؤكدًا أنه تم التواصل بينهما لاحقًا وانتهت الأزمة بشكل ودي.

وقال عصام عدوي، عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، إن الفنان حمو بيكا استأجر فيلا خاصة بابنته بمنطقة مينا جاردن، مشيرًا إلى أنه كان ملتزمًا في جميع الأمور المالية الخاصة بالإيجار، كما أبلغه بموعد نقل الأثاث بشكل طبيعي.