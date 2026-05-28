في ثاني أيام عيد الأضحى.. الزراعة: ذبـ ح 11719 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استقبال المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية خلال اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، 11,719 أضحية، تم ذبـ حها للمواطنين مجاناً، وسط إشراف بيطري كامل وعلى مدار الساعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة أعمال الذبـ ح بالمجازر، وتقديم خدمات الإشراف البيطري والكشف والفحص على أضاحي المواطنين، والتأكد من سلامة اللحوم بعد الذبـ ح، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على البيئة والصحة العامة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المذبـ وحات داخل المجازر الحكومية المعتمدة خلال اليوم الثاني للعيد، شملت : 6,961 رأس أبقار، و2,579 رأس أغنام، فضلا عن 1,871 رأس جاموس، و205 رؤوس ماعز، إضافة إلى 103 رؤوس من الجمال.

وكشف رئيس الهيئة أنه بذلك بلغ إجمالي ما تم ذبحه داخل المجازر الحكومية، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، 21,891 أضحية  على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس تنامي الوعي بأهمية الذبح الآمن للحفاظ على البيئة وضمان سلامة اللحوم المتداولة.

وأكد الأقنص أنه تم دعم المجازر بالمزيد من الأطباء البيطريين للعمل بنظام النوبتجيات، لتكثيف أعمال الفحص والإشراف الظاهري قبل وأثناء وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحد من الذبح العشوائي بالشوارع.

ولفت إلى استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني الدوري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشمل أسواق الماشية ومنافذ عرض وبيع اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مؤكداً استمرار المجازر في استقبال أضاحي المواطنين بالمجان طوال أيام العيد في إطار التنسيق المشترك مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظات، وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة.

