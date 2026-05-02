ضعف وصول المياه لزراعات المحسمة والقصاصين .. وتحرك عاجل لمحافظة الإسماعيلية

قامت مديريتا الزراعة والموارد المائية والري بالإسماعيلية، باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تعطل بوابة عبد الناصر بمنطقة المحسمة القديمة التابعة لزمام "جمعية القصاصين الجديدة الزراعية" و"جمعية المحسمة القديمة الزراعية" بزمام الإدارة الزراعية بالقصاصين، وذلك عقب شكوى من ضعف وصول المياه لنهايات المساقي لفترة طويلة.

وعلى الفور تم التنسيق بين دكتور محمد عطوة جمال الدين وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، المهندس علي الروبي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمدن القناة وسيناء، بالتنسيق والانتقال إلى موقع المشكلة بترعة الإسماعيلية، وتبين وجود عطل بالبوابة الرئيسية للري، حيث بدأت أعمال إصلاح بوابة الري، من خلال فريق من المهندسين المختصين باستخدام معدات مديرية الموارد المائية والري، وتم إصلاح بوابة الري وفتح المجرى المائي، وسط فرحة أهالينا المزارعين بإعادة تدفق المياه بشكل طبيعي، ووصول المياه لنهايات الترع والمساقي في نموذج مشرف للتعاون بين مديريتى الزراعة والري.



يأتي ذلك في إطار الحرص على استمرارية وصول مياه الري للأراضي الزراعية، ودعم المزارعين وتحقيق الاستقرار للإنتاج الزراعي بالمحافظة.