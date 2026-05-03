الآثار: اكتشاف فيلا رومانية وحمام بطلمي يظهران تطور العمران بالإسكندرية

كشف الدكتور هشام حسين، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، عن تفاصيل اكتشاف أثري جديد في منطقة محرم بك بالإسكندرية، مؤكدًا أن أعمال حفائر الإنقاذ داخل الكتل السكنية أسفرت عن العثور على بقايا فيلا سكنية تعود للعصر الروماني، بالإضافة إلى حمام عام دائري من العصر البطلمي المتأخر.

وأوضح “حسين” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الفيلا المكتشفة تضم أرضيات من الفسيفساء المميزة، إلى جانب مسبح ملحق بها، فضلًا عن مجموعة من اللقى الأثرية التي تعكس طبيعة الحياة اليومية في تلك الفترة، بينما يتميز الحمام البطلمي بتصميم دائري وقاعات للاستحمام الجماعي.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، إلى أن هذا الكشف يعكس بشكل واضح التسلسل الحضاري في مدينة الإسكندرية، ويؤكد استمرار التواجد السكاني وتطور التخطيط العمراني عبر العصور البطلمية والرومانية والبيزنطية، لافتًا إلى أن طبيعة الاكتشافات تدل أيضًا على ازدهار النشاط التجاري والثقافي للمدينة باعتبارها مركزًا مهمًا على البحر المتوسط.

وأضاف هشام حسين، أن الفريق الأثري يعمل وفق نطاق محدد داخل مناطق سكنية، مع استمرار أعمال الحفائر للوصول إلى مزيد من التفاصيل، موضحًا أنه سيتم ترميم القطع الأثرية ونقلها إلى معامل المجلس الأعلى للآثار تمهيدًا لعرضها في المتاحف المتخصصة.

https://web.facebook.com/reel/2241463963327690