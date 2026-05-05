قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يهزم إنبي بثلاثية نظيفة قبل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي
استخدام البخاخة .. المصل واللقاح تحذر من الأتربة والعدوى الفيروسية
نقيب المأذونين : رابع المستحيلات الزوج يطلب إذنًا موثقًا من زوجته
قرية إسبانية تعرض منزلاً مجانيًا وفرصة عمل مقابل العيش بها .. ما القصة؟
حورس يحلّق فوق القاهرة .. شعار المونوريل يربط عظمة التاريخ بتكنولوجيا المستقبل
أحمد موسى : عدوان همجي إيراني على الأشقاء العرب
الشتاء عمل ريمونتادا .. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين
75 دقيقة .. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام سموحة بهدف الدباغ
البابا تواضروس يتحدى موروثات الصعيد: حرمان البنات من الميراث كسر لوصية الإنجيل
بن شرقي يحرز هدف الأهلي الثالث في مرمي إنبي
تعاون تركي مرتقب في مصر لتحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يتحدى موروثات الصعيد: حرمان البنات من الميراث كسر لوصية الإنجيل

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

في رسالة واضحة تتحدى عادات موروثة ما زالت حاضرة في بعض المجتمعات، خاصة في صعيد مصر، وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حديثا صريحا حول قضية توريث البنات، مؤكدا أن التمييز بين الأبناء يتعارض مع جوهر التعاليم المسيحية، ويحتاج إلى تصحيح فكري ومجتمعي.

وخلال حوار تلفزيوني طُرح على البابا تواضروس الثاني تساؤل حول ظاهرة شائعة في بعض المناطق، حيث يقوم بعض الآباء بحرمان البنات من الميراث ومنح كل الممتلكات للأبناء الذكور، بحجة أن الفتاة قد تزوجت.

رفض أي تمييز 

وجاء رد البابا حاسما، إذ قال إن من ينظر لابنته نظرة أقل من ابنه هو “إنسان مخطئ… ومخطئ جدا أيضا”، في تأكيد واضح على رفض أي تمييز قائم على النوع.

وأوضح أن المجتمع تغير بشكل كبير، ولم يعد هناك مبرر للتفرقة بين الولد والبنت، حيث أصبحت الفتاة تتلقى نفس التعليم، وتحقق نفس النجاحات، وتصل إلى أعلى المناصب مثلها مثل الرجل، وهو ما يستدعي تغيير النظرة التقليدية تجاهها.

وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد يؤكد على مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، موضحا أن هذا المبدأ ليس وليد العصر، بل هو متجذر في التعاليم المسيحية ذاتها.

وأضاف أن فكرة المساواة في الميراث تستند إلى تعاليم الإنجيل، مستشهدًا بقول السيد المسيح إن “ليس ذكر ولا أنثى، الجميع واحد”، في إشارة إلى وحدة الإنسان وكرامته دون تمييز.

وأكد أن منح الأبناء والبنات نفس الحقوق ليس مجرد التزام قانوني، بل هو التزام روحي وأخلاقي، لأن التفرقة تُعد كسرًا لوصية الإنجيل قبل أن تكون مخالفة للقانون.

واختتم البابا تواضروس حديثه بالتشديد على ضرورة أن يسير الأبناء والبنات في نفس المسار، ويتمتعوا بنفس الحقوق، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة داخل الأسرة هو الأساس لبناء مجتمع سليم ومتوازن.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الميراث قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

جسم حديدي غامض

جسم حديدي غامض يظهر على شاطئ مطروح ويثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

الزمالك

الزمالك بطلا للدوري المصري اليوم.. كيف يحدث ذلك؟

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

بالصور

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

احذرها.. 3 أخطاء ترتكبها يوميا تزيد من احتمالات إصابتك بأمراض القلب

كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد