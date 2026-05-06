البابا تواضروس يعقد لقاءات مع خمسة من المطارنة والأساقفة بڤينيسيا| صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بمقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا، في ڤينيسيا، خمسة من الآباء المطارنة والأساقفة، وذلك على هامش مشاركتهم في مؤتمر إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، والمنعقد في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بڤينيسيا في مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا، والذي افتتحه قداسته أمس.

لقاءات مكثفة للبابا تواضروس

والتقى قداسةُ البابا أصحابَ النيافة الأنبا برنابا، مطران تورينو وروما، والأنبا لوقا، أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والأنبا أبراهام، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا بيزل والأنبا جريجوري، الأسقفين العموميين بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

ناقش قداسته مع الآباء خلال اللقاءات أمورًا خاصة بعملهم الرعوي.