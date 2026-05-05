انتهاكاً للقوانين والأعراف.. ملك البحرين وبن سلمان يدينان الاعتداءات الإيرانية على الإمارات

أدان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء ، الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات ، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما كل من العاهل البحريني وولي العهد السعودي ، مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الرئيس الإماراتي خلال الاتصالين، العلاقات الأخوية بين البلدان الثلاث، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.