رئيس وزراء باكستان يدين هجمات إيران ويدعو لاحترام وقف إطلاق النار

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم /الثلاثاء/ هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليلة أمس.

وفي منشور على منصة إكس، أعرب عن "تضامنه الكامل" مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، قائلاً: "تقف باكستان بحزم إلى جانب إخواننا وأخواتنا الإماراتيين، وكذلك إلى جانب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الوقت العصيب".

كما أكد على "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار واحترامه، لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار الذي يُفضي إلى سلام واستقرار دائمين في المنطقة".