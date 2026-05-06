باكستان: تعليق مشروع الحرية سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة

وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليقه "مشروع الحرية" في مضيق هرمز.

وقال شريف في تصريحات له : ملتزمون بدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز ضبط النفس والتوصل إلى حل سلمي.

وأضاف : إعلان تعليق "مشروع الحرية" سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة.

وأتم : استجابة ترامب لطلب السعودية وباكستان ودول أخرى تسهم في تعزيز السلام والاستقرار.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية وحركة السفن عبر مضيق هرمز، مع استمرار الحصار ضد إيران.

ونشر “ترامب” على موقع "تروث سوشيال" أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على أن الحصار الأمريكي سيظل ساريًا ونافذًا بالكامل، بينما سيتم تعليق مشروع الحرية وحركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة.

وذكر الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يهدف إلى دراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين وتوقيعه.