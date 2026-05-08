خبير اقتصادي: استمرار التوتر الأمريكي الإيراني يهدد الاقتصاد العالمي بركود تضخمي

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الهدنة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ما تزال هشة للغاية، مشيرًا إلى أن أي اشتباكات محدودة أو تطورات عسكرية جديدة تنعكس فورًا على الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط والطاقة.

وأوضح “البهواشي” خلال مداخلة علي إكسترا نيوز، أن الضربات الأخيرة رفعت أسعار النفط بشكل سريع، حتى مع وجود فترات تهدئة، لافتًا إلى أن الأسعار استقرت قرب حاجز 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مرتفع مقارنة بفترة ما قبل الأزمة.

مضيق هرمز وأزمة الإمدادات العالمية

وأشار البهواشي إلى أن القيود المفروضة على مضيق هرمز عطلت نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما تسبب في:

ارتفاع أسعار الوقود عالميًا

اضطراب سلاسل الإمداد

زيادة تكاليف النقل والإنتاج

ارتفاع أسعار الأسمدة والصناعات الغذائية

وحذر الخبير الاقتصادي، من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو ما يُعرف بـ"الركود التضخمي"، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

المواطن الأمريكي الأكثر تأثرًا داخليًا

وأضاف أن المواطن الأمريكي بدأ يشعر بشكل مباشر بآثار الأزمة من خلال:

ارتفاع أسعار البنزين

زيادة تكلفة السلع

ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج

وأوضح أن السياسات الأمريكية الأخيرة، بما فيها الرسوم الجمركية والانخراط العسكري، زادت من الضغوط الاقتصادية على الداخل الأمريكي، مؤكدًا أن المواطن الأمريكي يهتم بالأسعار والاستقرار أكثر من الاعتبارات العسكرية.

تصريحات ترامب وواقع السوق

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن محدودية تأثر الولايات المتحدة بإغلاق مضيق هرمز، أوضح البهواشي أن الواقع الاقتصادي يثبت عكس ذلك، لأن الأسواق العالمية مترابطة، وأي نقص في الإمدادات يرفع الأسعار على الجميع دون استثناء.

وأكد أن الولايات المتحدة قد تستفيد جزئيًا من ارتفاع أسعار إنتاجها النفطي، لكن المواطن الأمريكي يتحمل فاتورة الغلاء مثل باقي شعوب العالم.

الطاقة المتجددة ليست الحل السريع

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة يمثل حلًا استراتيجيًا مهمًا، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة بسبب:

ارتفاع تكاليف البنية التحتية

بطء العائد الاستثماري

الاعتماد العالمي المستمر على الوقود الأحفوري

وأوضح أن الأزمات الجيوسياسية الأخيرة دفعت حتى الدول الكبرى للعودة إلى مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والوقود الأحفوري لتأمين احتياجاتها العاجلة.

تحذير من تداعيات طويلة الأمد

واختتم البهواشي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الأزمة الحالية سيؤثر على:

أسعار السلع الأساسية

معدلات التضخم

استقرار الأسواق

خطط التحول للطاقة النظيفة

مؤكدًا أن العالم يواجه مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب حلولًا سياسية عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة.