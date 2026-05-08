قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشناوي حارس مرمي الأهلي أمام المصري في الدوري
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى مطار سفنكس بالجيزة
مقتل وفقدان 23 شخصا.. كل ما تريد معرفته حول ثوران بركان إندونيسيا!
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تعلن ولادة طفلتها الثانية
الخارجية الصينية: هناك صينيين على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
أول هجوم على سفينة صينية في مضيق هرمز.. وبيان عاجل من بكين
بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026
صعوبة شديدة في التنفس.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بفيروس هانتا
أحمد رستم: تطوير التعليم ركيزة لتعزيز التنمية البشرية
شركة ميتسوي اليابانية.. 3 ناقلات نفط تابعة لنا عبرت مضيق هرمز
الصحة تنظم المؤتمر الأول لتنمية المهن الطبية للتطوير المهني المستمر
التلاعب بالنفقة.. إخفاء راتبك عن زوجتك يعرضك لـ الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: استمرار التوتر الأمريكي الإيراني يهدد الاقتصاد العالمي بركود تضخمي

الاقتصاد العالمي بركود تضخمي
الاقتصاد العالمي بركود تضخمي
رحمة سمير

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الهدنة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ما تزال هشة للغاية، مشيرًا إلى أن أي اشتباكات محدودة أو تطورات عسكرية جديدة تنعكس فورًا على الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط والطاقة.

وأوضح “البهواشي” خلال مداخلة علي إكسترا نيوز، أن الضربات الأخيرة رفعت أسعار النفط بشكل سريع، حتى مع وجود فترات تهدئة، لافتًا إلى أن الأسعار استقرت قرب حاجز 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مرتفع مقارنة بفترة ما قبل الأزمة.

مضيق هرمز وأزمة الإمدادات العالمية

وأشار البهواشي إلى أن القيود المفروضة على مضيق هرمز عطلت نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما تسبب في:

  • ارتفاع أسعار الوقود عالميًا
  • اضطراب سلاسل الإمداد
  • زيادة تكاليف النقل والإنتاج
  • ارتفاع أسعار الأسمدة والصناعات الغذائية

وحذر  الخبير الاقتصادي، من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو ما يُعرف بـ"الركود التضخمي"، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

المواطن الأمريكي الأكثر تأثرًا داخليًا

وأضاف أن المواطن الأمريكي بدأ يشعر بشكل مباشر بآثار الأزمة من خلال:

  • ارتفاع أسعار البنزين
  • زيادة تكلفة السلع
  • ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج

وأوضح أن السياسات الأمريكية الأخيرة، بما فيها الرسوم الجمركية والانخراط العسكري، زادت من الضغوط الاقتصادية على الداخل الأمريكي، مؤكدًا أن المواطن الأمريكي يهتم بالأسعار والاستقرار أكثر من الاعتبارات العسكرية.

تصريحات ترامب وواقع السوق

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن محدودية تأثر الولايات المتحدة بإغلاق مضيق هرمز، أوضح البهواشي أن الواقع الاقتصادي يثبت عكس ذلك، لأن الأسواق العالمية مترابطة، وأي نقص في الإمدادات يرفع الأسعار على الجميع دون استثناء.

وأكد أن الولايات المتحدة قد تستفيد جزئيًا من ارتفاع أسعار إنتاجها النفطي، لكن المواطن الأمريكي يتحمل فاتورة الغلاء مثل باقي شعوب العالم.

الطاقة المتجددة ليست الحل السريع

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة يمثل حلًا استراتيجيًا مهمًا، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة بسبب:

  • ارتفاع تكاليف البنية التحتية
  • بطء العائد الاستثماري
  • الاعتماد العالمي المستمر على الوقود الأحفوري

وأوضح أن الأزمات الجيوسياسية الأخيرة دفعت حتى الدول الكبرى للعودة إلى مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والوقود الأحفوري لتأمين احتياجاتها العاجلة.

تحذير من تداعيات طويلة الأمد

واختتم البهواشي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الأزمة الحالية سيؤثر على:

  • أسعار السلع الأساسية
  • معدلات التضخم
  • استقرار الأسواق
  • خطط التحول للطاقة النظيفة

مؤكدًا أن العالم يواجه مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب حلولًا سياسية عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة.

التضخم سلاسل الإمداد أسعار النفط الاقتصاد الأميركي الركود التضخمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة اليوم

دعوة الإسلام إلى التراحم ووجوب أداء الزكاة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الدعاء وشكر الله

أحمد الطلحي: الأخلاق النبوية تصنع السعادة الحقيقية في حياة الإنسان

قراءة القرآن

كيف ندخل في طريق الصادقين؟ أحمد الطلحي يجيب

بالصور

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد