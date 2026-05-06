انخفاض أسعار النفط 6.5% بعد قرب التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

انخفضت أسعار النفط 6.5% بعد تقرير أكسيوس عن قرب التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

سجل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعا بمقدار 3.95 دولار ليصل إلى 123.38 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس.

ووفقا لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأربعاء، كان سعر برميل النفط الكويتي قد بلغ 119.43 دولار في تداولات أول أمس.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.57 دولار لتبلغ 109.87 دولار للبرميل، كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.15 دولار لتبلغ 102.27 دولار للبرميل.