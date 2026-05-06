شبكة "بريكس": أندونيسيا تعلن اكتشاف 13 بئرا محتملة للنفط والغاز

اعلنت أندونيسيا عن اكتشاف 13 بئرا محتملة للنفط والغاز في منطقة كاليمانتان الشرقية حيث تشير التقديرات إلى أن احتياطياتها قد تصل إلى نحو 0.96 مليون برميل من النفط و329 مليون متر مكعب من الغاز.

وأشارت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم / الأربعاء / إلى إعلان جهاز تنظيم أنشطة النفط والغاز في إندونيسيا اكتشاف 13 بئرا جديدة محتملة في منطقة سامبوجا بمقاطعة كاليمانتان الشرقية.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم أنشطة النفط والغاز في أندونيسيا جوكو سيسوانتو أن هذه الاحتياطيات تحمل أهمية استراتيجية كبيرة، إذ يصل الاحتياطي المحتمل من الغاز إلى 329.6 مليون متر مكعب، فيما يقترب احتياطي النفط من مليون برميل.

وأكد سيسوانتو أن النفط والغاز الطبيعي من الموارد الحيوية للشعب الأندونيسي.. مشيرا إلى أن اكتشاف الحقول في الخارج يتطلب تكاليف مرتفعة، بينما يمثل الإنتاج داخل البلاد أهمية استراتيجية كبرى.

ومن المتوقع أن تنتج إحدى الآبار الرئيسية نحو 206.7 آلف متر مكعب من الغاز يوميا، بفضل احتياطيات تقدر بنحو 102 مليون متر مكعب. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الحفر الشهر المقبل.

وتقدر الإيرادات الحكومية المتوقعة من الحقول الجديدة، بعد خصم الضرائب، بنحو 87 مليار روبية إندونيسية، أي ما يعادل نحو 5 ملايين دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن أندونيسيا تبحث عن أسواق وشركاء جدد لتوريد النفط، إذ تنتج البلاد نحو 600 ألف برميل من النفط يوميا، بينما يصل استهلاكها إلى 1.6 مليون برميل يوميا.