الرئيس السيسي: مصر واصلت برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم الأزمات الدولية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر نجحت في مواصلة برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، رغم ما يشهده العالم من أزمات إقليمية ودولية متعاقبة، مشيرًا إلى أن الدولة اتبعت حزمة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في أعمال قمة إفريقيا – فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث ألقى كلمة مصر أمام القمة متناولًا فيها أبرز الأولويات المصرية والإفريقية المتعلقة بإصلاح النظام المالي العالمي.

وأوضح الرئيس أن الدولة تواصل بالتوازي تطوير البنية التحتية في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجستيات، بما يعزز من مكانة مصر كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية وما تمتلكه من فرص وإمكانات واعدة.

وأضاف الرئيس أن التعامل مع المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود من أجل تطوير حوكمة الاقتصاد العالمي، بما يتيح إحداث نقلة نوعية في مؤسسات النظام المالي الدولي، ويساهم في إيجاد حلول عادلة للتحديات الاقتصادية القائمة بما يحقق تطلعات الشعوب نحو التنمية المستدامة.