بعد رفض أول طلب رفع حصانة.. الشيوخ يرفع جلساته إلى 8 يونيو

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق 8 من شهر يونيو المقبل، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

رفض رفع الحصانة عن نائب

وقبيل رفع الجلسة، رفض مجلس الشيوخ طلب النائب العام، بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، لانقضاء الدعوى مع إخوته في قضية ميراث.

مناقشات هامة في مجلس الشيوخ

كما قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، إحالة مناقشة طلب النائبة هبة شاروبيم وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية والركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي"، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في حركة السفر.

وطلب النائب إيهاب زكريا وأكثر من عشرين عضوًا، حول "تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، لتعزيز تنافسيتها" في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.