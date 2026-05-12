بسبب قضية مواريث .. الشيوخ يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد لطفي

رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد طلب النائب العام برفع الحصانه عن النائب محمد مصطفي محمد لطفي في جنح مستأنف منيا القمح ذلك لتصالحه مع شقيقتيه في قضية مواريث.

رفض طلب رفع حصانة

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ قد أعدت تقريرا قام بعرضه النائب طارق عبد العزيز.

النائب يتوصل للصلح

والذي أكد فيه أن العضو محمد مصطفي لطفي قام بعرض وتقديم عدة مستندات إلى اللجنة البرلمانية أفاد بها بوقوع تصالح بينه وبين شقيقاته في قضية مواريث ،كما قدم النائب للجنة المستندات الخاصة بالصلح والتنازل.