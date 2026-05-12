يخضع للعرض والطلب ومواعيد الرحلة.. وزير الطيران يكشف أسباب زيادة أسعار تذاكر الرحلات

كشف الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، تفاصيل سياسة تسعير الرحلات، موضحا أنه يخضع للعرض والطلب ومواعيد الرحلة، وكذلك المعطيات الأخرى مثل أسعار الوقود وغيرها.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبات موجهة للحكومة بشأن خطة النهوض بالمطارات.

مصر للطيران لا تحتكر الرحلات

وقال الوزير: مصر للطيران لا تحتكر الرحلات، نحن نرحب بأي شركات للعمل، وخصوصا فيما يتعلق بالرحلات الداخلية.

وأوضح وزير الطيران، أن من بين التحديات مدة الرحلة الداخلية التي تتساوى مع رحلات خارجية، في المقابل، تكاليف الرحلات الخارجية بالعملة الصعبة وبتكلفة أعلى، قائلا: وهو ما يدفع شركات الطيران لتفضيل الرحلات الخارجية

رحلات الترانزيت

وفيما يتعلق بمستوى الخدمات، أوضح الوزير، أن هناك إشكالية تتعلق بالوصول إلى مستوى الـ5 نجوم بسبب بعض الاشترطات مثل تقديم مشروبات بعينها، قائلا: هناك شركات طيران مستواه عالي، وهي عند درجة 4 نجوم.

وفيما يتعلق بأفريقيا، أعلن وزير الطيران، أن التركيز على شمال أفريقيا وغرب أفريقيا، قائلا: “إيه يخليني أطير 6 ساعات زيادة لأماكن أبعد غير مدة الترانزيت”