الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا الآن.. استقرار في مصر.. ارتفاع بالكويت والإمارات

علياء فوزى

تباينت أسعار الذهب في مصر والأسواق الخليجية والبورصة العالمية، بين استقرار وارتفاعات وانخفاضات طفيف دون تحركات عنيفة للمعدن الأصفر بدأت في مارس الماضي عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واستقر سعر المعدن الأصفر في مصر اليوم، فيما ارتفع بشكل طفيف في الإمارات والكويت وانخفض قليلا في السعودية. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر  والكويت والسعودية والبورصة العالمية اليوم، الثلاثاء 12 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8010 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7945 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7010 جنيهات.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6950 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6010  جنيهات. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5955 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4675  جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4635 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب  

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.080 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.600 ألف جنيه.


سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 249185 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 247050 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وتراجع سعر الدولار في الصاغة اليوم 52.93 جنيه مقابل 52.96 جنيه السعر الرسمي.

سعر الذهب في السعودية اليوم 

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 567.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 520.25  ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت  496.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 425.7 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17652.7 ريال سعودي.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3972.4 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم نحو 46.625 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم لنحو 42.725 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم حوالي 40.775 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم نحو 34.950 ديناركويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 326.3 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1449.8 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم الثلاثاء بدون مصنعة 

سجل سعر  الذهب عيار 24 نحو 566.25 درهم.

وصل سعر الذهب عيار 22  إلى 524.25 درهم.

وبلغ سعر الذهب عيار  21   نحو 502.70 درهم.

سجل سعر الذهب عيار 18  نحو  431 درمام.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4022 درهما.

بلغت سعر الأوقية في الإمارات نحو 17612.2 درهم.

سعر الذهب عالميا 

وشهدت سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية تذبذبا بين ارتفاعا وانخفاضا يتراوح بين 5 و7 دولارات ليسجل الآن 4707 دولارات.

تقرير: تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية ساهما بدعم أسعار الذهب وتماسكه فوق مستوى 4700 دولار
