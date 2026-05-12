أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، الاثنين، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – بنحو 10 جنيهات وفقاً لما نقلته بعض البرامج التلفزيونية.

ويتابع المواطنون بشكل يومي تحركات أسعار الذهب، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلية سواء في أسعار الأعيرة المختلفة أو سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7989 جنيهًا للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6990 جنيهًا.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5991 جنيهًا للجرام.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55920 جنيهًا.

عيار 21 يواصل تصدره للمبيعات

ويُعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا داخل الأسواق المصرية، خاصة في محافظات الوجه البحري والصعيد، نظرًا لتوازنه بين السعر وجودة المشغولات الذهبية، ما يجعله الخيار الأول لدى أغلب المقبلين على الشراء.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب في العقود الفورية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، نحو 4722.79 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية، والتي تؤثر بشكل كبير على أداء المعدن النفيس عالميًا.

ما العوامل التي تحدد سعر الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل محلية وعالمية، تجعل الأسعار في حالة تغير مستمر من يوم لآخر، بل ومن ساعة لأخرى أحيانًا، وتأتي أبرز عوامل تسعير الذهب كالتالي:

السعر العالمي للذهب

يعد العامل الأهم، حيث ترتبط الأسعار المحلية مباشرة بسعر الأوقية في البورصات العالمية.