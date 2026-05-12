أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، حالة من الاستقرار  داخل الأسواق المحلية، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، الاثنين، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – بنحو 10 جنيهات وفقاً لما نقلته بعض البرامج التلفزيونية.

ويتابع المواطنون بشكل يومي تحركات أسعار الذهب، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلية سواء في أسعار الأعيرة المختلفة أو سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

  • سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7989 جنيهًا للجرام.
  • فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6990 جنيهًا.
  • ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5991 جنيهًا للجرام.
  • بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55920 جنيهًا.

 

عيار 21 يواصل تصدره للمبيعات

ويُعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا داخل الأسواق المصرية، خاصة في محافظات الوجه البحري والصعيد، نظرًا لتوازنه بين السعر وجودة المشغولات الذهبية، ما يجعله الخيار الأول لدى أغلب المقبلين على الشراء.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر الذهب في العقود الفورية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، نحو 4722.79 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية، والتي تؤثر بشكل كبير على أداء المعدن النفيس عالميًا.

ما العوامل التي تحدد سعر الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل محلية وعالمية، تجعل الأسعار في حالة تغير مستمر من يوم لآخر، بل ومن ساعة لأخرى أحيانًا، وتأتي أبرز عوامل تسعير الذهب كالتالي:

السعر العالمي للذهب
يعد العامل الأهم، حيث ترتبط الأسعار المحلية مباشرة بسعر الأوقية في البورصات العالمية.

  • سعر الدولار مقابل الجنيه
    لأن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار، فإن ارتفاع سعر الدولار يؤدي غالبًا إلى زيادة أسعار الذهب محليًا.
  • العرض والطلب
    زيادة الإقبال على شراء الذهب، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، يرفع الأسعار، بينما يؤدي ضعف الطلب إلى تراجعها.
  • أسعار الفائدة والتضخم
    يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن وقت ارتفاع التضخم أو انخفاض قيمة العملات، ما يزيد الطلب عليه عالميًا.
  • الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية
    الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية تدفع المستثمرين نحو الذهب، ما يرفع أسعاره.
  • تكلفة المصنعية والدمغة
    تختلف من محل لآخر ومن نوع مشغولات لآخر، وتؤثر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
  • قرارات البنوك المركزية
    خاصة المتعلقة بأسعار الفائدة واحتياطي الذهب، لأنها تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.
  • حركة الاستيراد والتصدير
    أي تغير في تكلفة الاستيراد أو القيود التجارية قد يؤثر على أسعار الذهب داخل السوق المحلية.
