الإشراف العام
أخبار البلد

الهيئة القبطية الإنجيلية تختتم المرحلة الثانية من مبادرة تطوع لنفسك وبنفسك

ميرنا رزق

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية انتهاء المرحلة الثانية من مبادرة «تطوع لنفسك… وبنفسك»، والتي تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنيا، بمشاركة 229 متطوعًا ومتطوعة من الفئة العمرية من 20 إلى 35 عامًا، من خلال تنفيذ 6 لقاءات شبابية.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الهيئة تؤمن بأهمية العمل التطوعي باعتباره أحد أدوات بناء الإنسان وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى إلى تمكين الشباب واكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي أن الشباب يمتلكون طاقات كبيرة قادرة على صناعة تأثير إيجابي داخل المجتمع، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم المبادرات التي تفتح مساحات حقيقية للمشاركة المجتمعية وبناء القدرات.

نشر الوعي بأهمية العمل

وشهدت المرحلة الثانية تنفيذ لقاءات شبابية جمعت شبابًا من الجنسين بهدف نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي وخلق مساحات للحوار والتفاعل وتبادل الخبرات، كما تم تأسيس 5 مجموعات تواصل عبر تطبيق «واتساب» لربط المتطوعين بفريق عمل الهيئة القبطية الإنجيلية، بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات والمعارف المرتبطة بخدمة المجتمع والعمل التطوعي.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثالثة من المبادرة محافظات سوهاج والبحيرة وبني سويف، في إطار خطة الهيئة للتوسع والوصول إلى أكبر عدد من الشباب، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات والخبرات التي أفرزتها اللقاءات، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات والتيسير المجتمعي.

كما تواصل الهيئة التعاون مع شبكة القيادات التطوعية التابعة لها، والتي تضم نحو 7500 متطوع ومتطوعة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع عدد من الجهات، من بينها الاتحاد العربي للتطوع والمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم برامج التدريب وبناء القدرات، بما يعزز دور العمل التطوعي في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

