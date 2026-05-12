إحالة أوراق المتهمين بـ.قتل شاب بورسعيدي لفضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة 17 يونيو للنطق بالحكم، مع تكليف النيابة العامة بإلقاء القبض على المتهمين من الثاني إلى الرابع، وهم يوسف عبدالمقصود عبدالرحمن حسن فرج، وعبد عثمان عبدالرحمن حسن فرج، وعثمان عبدالرحمن حسن فرج، وذلك في القضية رقم 7640 لسنة 2025 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 2317 لسنة 2025 كلي بورسعيد.

إحالة أوراق قضية مقتل شاب بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتكليف النيابة بضبط المتهمين الهاربين

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 سبتمبر 2024، بدائرة قسم الزهور، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه محمد عبدالوهاب أحمد السيد الصديقي، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى مكان تواجده بقرية المناصرة التابعة لدائرة قسم الزهور.

وشهدت أوراق القضية وأقوال الشهود بأن المتهم الأول أحمد عثمان عبدالرحمن حسن فرج أطلق عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فأصابه إصابة قاتلة، فيما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره ومساندته، كما تبين حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون.