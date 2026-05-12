استجابة فورية من محافظ أسوان بتنفيذ حزمة من التدخلات العاجلة بقطاع الصرف الصحى

كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الجهات التنفيذية المختصة بسرعة تنفيذ حزمة من التدخلات العاجلة لمعالجة عدد من المشكلات الحيوية فى قطاع الصرف الصحى بما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، فى ضوء التفاعل المباشر مع شكاوى ومطالب المواطنين، وحرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالى.

شهد قطاع الصرف الصحى تنفيذ أعمال تطهير وتسليك موسعة لشبكات الصرف بعدد من المناطق والأحياء السكنية شملت مناطق المحمودية، والغازات، والصداقة الجديدة، وخور عواضة، وأبو الريش بحري، والحجعلاب بالجوزيرة، وأمام المطحن، وأمام مدرسة مصطفى كامل الشادر القديم، فضلاً عن تركيب العديد من مطابق الصرف الصحى، وهو ما ساهم فى تحسين كفاءة الشبكات والحد من الشكاوى المتكررة.

وناشدت المحافظة المواطنين الالتزام بالسلوك الحضارى وعدم إلقاء المخلفات أو الردم والأحجار داخل شبكات الصرف الصحى لما يسببه ذلك من انسدادات تؤدى إلى طفح المياه بالشوارع وتعطل الشبكات.

التدخلات العاجلة

ويجرى استكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى أبو الريش بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية على مساحة 6.5 فدان، وبطاقة 25 ألف م3 / يوم، ويضم المشروع 6 محطات رفع، و254 كم لشبكات الانحدار، و16 كم لخطوط الطرد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 975 مليون جنيه لخدمة أكثر من 125 ألف نسمة بقرى أبو الريش قبلى وبحرى وبهريف والأعقاب، مع مواجهة التحديات الناتجة عن الطبيعة الصخرية الصعبة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.

وفيما يتعلق بمشروع الصرف الصحى بقرية الحبارى بإدفو، فيتم تنفيذه ضمن مشروع توسعات صرف صحى إدفو الشمالية (العوضلاب / الحبارى / الخرازة)، حيث وصلت نسب التنفيذ إلى 50% بمحطة الرفع، و60% بشبكات الانحدار، و90% بخط الطرد، وتم سحب الأعمال من المقاول المتقاعس وتكليف مقاول آخر بسرعة استئناف التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، مع التشديد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتغطية البيارات حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكدت محافظة أسوان استمرار جهودها فى الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتعامل الفورى مع المشكلات الخدمية من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة العامة.