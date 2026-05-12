رئيس جامعة أسوان يزور مصابي حادث طريق صحاري المطار بالمستشفى الجامعي

قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بزيارة الطلاب المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي الذي وقع بطريق صحاري المطار، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية داخل المستشفى الجامعي، بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان.

وخلال الزيارة، التقى رئيس الجامعة بالطالب أحمد عبد الرازق عبد الكريم، الطالب بالمعهد الفني للتمريض بالفرقة الثانية، والذي يتلقى العلاج إثر إصابته باسترواح هوائي، حيث اطمأن على حالته الصحية وتابع مستوى الرعاية الطبية المقدمة له.

حادث تصادم

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت،علي أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للطلاب المصابين، مشددًا على أنه سيتم عقد امتحان المادة المقبلة للطالب داخل المستشفى مع توفير مرافق له، بما يضمن عدم تأثر مستقبله الدراسي، إلى جانب استمرار تقديم الرعاية الصحية الكاملة حتى تماثله للشفاء.

كما أوضح أن الطالب أحمد عبد الرحيم حسب الله، بالفرقة الثانية بكلية الخدمة الاجتماعية، تم نقله إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بكسر في الحوض، مع المتابعة المستمرة لحالته الصحية.



وأشار الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن الفرق الطبية بالمستشفى الجامعي تعاملت فور وصول المصابين وفق أعلى درجات الجاهزية الطبية، مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات العلاجية والرعاية المتكاملة للحالات المصابة، مع المتابعة الدقيقة على مدار الساعة حتى استقرار حالتهم الصحية.



وأضاف أن الطالب الحسين محمد رجب، بالفرقة الثانية بكلية الخدمة الاجتماعية، تماثل للشفاء وغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية بشكل كامل، متمنيًا لجميع الطلاب دوام الصحة والسلامة.