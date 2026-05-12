فى أسوان.. تحرير 20 محضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق

كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المسئولين بمديرية التموين باستكمال جهود الحملات التفتيشية لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وفى هذا الإطار، قامت مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن، مدير المديرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية، والمرور على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمخابز السياحية لضبط جودة الخبز المنتج، وأيضاً حركة الأسعار، ومحاسبة كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والقرارات التموينية أو التلاعب بالحصص التموينية الخاصة بالمواطنين، ومنع الغش والاحتكار للسلع الغذائية المختلفة.

محاور الرقابة التموينية تشمل تكثيف المرور على المخابز البلدية للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، ومتابعة الأنشطة التموينية والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع المغالاة أو التلاعب، وإحكام الرقابة على تداول الدقيق البلدى المدعم ومنع بيعه فى السوق السوداء، والتصدى للسلع المخالفة ومواجهة الغش التجارى والاحتكار حفاظاً على حقوق المواطنين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المخابز والمنشآت التموينية.

الحملات التفتيشية

وقد أسفرت جهود الحملات التموينية عن تحرير 20 محضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق.

ففى مجال المخابز، تم تحرير 3 محاضر توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد بالمخبز، وتحرير 5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات، وتحرير 2 محضر لعدم وجود قائمة أسعار بالمخبز، وتحرير محضر لعدم النظافة.

وتحرير 2 محضر للتصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم، وتحرير 2 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير 2 محضر لعدم وجود ميزان بالمخبز.

وفى مجال الأسواق، وتحرير محضر جنحة لتجميع دقيق بلدى مدعم بغرض البيع فى السوق السوداء، وتحرير محضر جنحة لتجميع 6 شكائر دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز.

وتؤكد الحملات التموينية المستمرة بمحافظة أسوان مواصلة الجهود الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التموينى، بما يساهم فى حماية صحة المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية والخبز البلدى بالمواصفات والجودة المطلوبة، والتصدى بكل حسم للممارسات المخالفة أو محاولات الاستغلال والاحتكار.