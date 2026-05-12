رئيس التحرير
طه جبريل
بعلامات الحزن.. رشوان توفيق يودع صديق عمره عبد الرحمن أبو زهرة

حرص الفنان رشوان توفيق على وداع صديق عمره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وظهر على الفنان رشوان توفيق علامات من الحزن والأسى على فراق صديق عمره عبد الرحمن أبو زهرة الذى شاركه فى عديد من الأعمال ولعل أبرزها مسلسل “لن أعيش فى جلباب أبي”. 

وفاة عبد الرحمن أبو زهرة 

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الراحل، خبر الوفاة، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، من خلال كلمات مؤثرة عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدان والده، مؤكدًا أن الراحل لم يكن مجرد فنان كبير فقط؛ بل كان إنسانًا صاحب مبادئ ومواقف وإنسانية نادرة.

وكتب أحمد في رسالته: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، وأن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب”.

وأضاف: “مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوا له بالمغفرة”.

وفور انتشار خبر الوفاة؛ حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والجمهور على نعي الفنان الراحل، مستذكرين مشواره الفني الكبير ومواقفه الإنسانية الراقية، مؤكدين أن الساحة الفنية فقدت واحدًا من أهم رموزها وأكثرهم احترامًا وتأثيرًا.

يُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث ولد في 8 مارس عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، قبل أن يبدأ رحلته الفنية داخل أروقة المسرح القومي عام 1959، لينطلق بعدها في رحلة إبداعية طويلة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة والدبلجة.

وقدم الفنان الراحل عشرات الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، وتميز بأدائه المتقن وقدرته الفريدة على تجسيد مختلف الشخصيات، سواء التراجيدية أو الكوميدية، ليصبح أحد أهم أصحاب البصمة الخاصة في تاريخ الفن المصري.

كما عُرف بصوته المميز الذي شارك من خلاله في العديد من أعمال الدبلجة الشهيرة التي ارتبطت بأجيال كاملة من المشاهدين، إلى جانب حضوره المسرحي القوي وأدائه التلفزيوني الذي صنع منه رمزًا فنيًا استثنائيًا.

