ابنة عامر منيب تحذر من حساب مزيف ينتحل شخصية شقيقتها على فيسبوك

كشفت مريم عامر منيب عن انتحال حساب مزيف شخصية شقيقتها مريم، وذلك عبر موقع “إنستجرام”.

وقالت مريم، عبر ستوري على موقع “إنستجرام”: “هذا الحساب مزيف ولا علاقة له بنور عامر منيب، أختي ليس لديها حساب على فيسبوك”، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بالفعل ضد الأشخاص المتورطين في انتحال شخصيتها واستخدام هويتها عبر الإنترنت.

وأضافت: “أي حساب يستخدم اسم أو صور نور هو حساب مزيف”، مؤكدة أن الأسرة تتعامل مع الأمر بجدية بالغة، وأن أي محاولة لانتحال شخصيتها أو التواصل باسمها قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وطلبت مريم منيب المتابعين بالإبلاغ عن أي حسابات مزيفة تنتحل شخصية شقيقتها وحظرها، للحد من انتشار المعلومات المضللة المتداولة عبر تلك الحسابات.