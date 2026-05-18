قبل عيد الأضحى.. مياه الأقصر تواصل حملة توعية الجزارين والمواطنين بالقرنة والزينيه

واصلت إداراة التوعية ومكلفات الخدمة العامة بإدارة مياه القرنة غرب الاقصر وإدارة مياه الزينيه تنفيذ حملة توعية مكثفة استهدفت محلات الجزارة وسيدات المنازل، للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مهندس أحمد سعيد عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر،

وتضمنت الحملات توزيع منشورات توعوية للحفاظ على المياه وعدم إهدارها أثناء أعمال تنظيف المنازل قبل عيد الأضحى المبارك.

كما شملت التوعية التأكيد على ضرورة جمع مخلفات الأضاحي في أكياس بلاستيكية وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، مع التنبيه بأهمية التواصل السريع مع غرفة عمليات الخط الساخن: 125 في حالات الطوارئ، أو من أي تليفون محمول: “0952282406 - 0952284116 - 01147999752”؛ وذلك للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى خلال فترة العيد.