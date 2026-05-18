استعدادات مكثفة بطب بيطرى أسوان لاستقبال عيد الأضحى

قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعه مكى برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، من خلال تجهيز المجازر الحكومية وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على اللحوم والأسواق حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية ، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وتم رفع جاهزية المجازر الحكومية وتشغيلها على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد ، وتوفير أعمال النظافة والتطهير والصيانة اللازمة داخل المجازر ، وتقديم خدمة ذبح الأضاحى مجاناً بالمجازر الحكومية ، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة والثلاجات ، ورفع درجة الإستعداد للأطباء البيطريين وتفعيل غرف الطوارئ .

وفى هذا الإطار تم التأكد من جاهزية 13 مجزراً حكومياً ، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى لمجزرى دراو وكلح الجبل بإدفو ، مع تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة صلاحية اللحوم المعروضة ومنع تداول أى منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمى أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

الخلاصة: تعكس جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان جاهزية متكاملة لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، بما يضمن توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة .