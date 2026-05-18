بيطرى أسوان: بدء التشغيل التجريبى لمجزرى دراو وكلح الجبل بإدفو

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها لتنفيذ خطة التطوير الشاملة للمجازر ، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات البيطرية وتحسين مستوى سلامة وجودة اللحوم المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

ويشمل ذلك رفع كفاءة المجازر وتطوير البنية التحتية وفقاً للإشتراطات الفنية والبيطرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المجازر للحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق معايير السلامة والجودة أثناء مراحل التشغيل المختلفة ، ومتابعة التشغيل التجريبى للمجازر الجديدة وتلافى أية ملاحظات فنية ، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والإرتقاء بمنظومة المجازر.

جهود متنوعة

وفى هذا الإطار تم التشغيل التجريبى لمجزر دراو ، ومجزر كلح الجبل بمدينة إدفو ، مع توجيه مسئولى تطوير المجازر بمراعاة كافة الشروط الفنية والبيطرية ، والعمل على تلافى الملاحظات التى قد تظهر خلال مرحلة التشغيل التجريبى لضمان الجاهزية الكاملة للتشغيل الفعلى .

وشهدت جهود التشغيل التجريبى للمجازر متابعة من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والدكتور جمعه مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان ، وبإشراف الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية .

وتعكس جهود محافظة أسوان فى تطوير ورفع كفاءة المجازر الحرص على استمرار العمل لتحسين منظومة الخدمات البيطرية وضمان تقديم لحوم آمنة وصحية للمواطنين، بما يواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة والإرتقاء بالخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات.