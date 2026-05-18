رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات كلية الآثار.. توفير الأجواء الملائمة للطلاب

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بكلية الآثار بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية بمختلف كليات الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أيمن صلاح طه عميد الكلية، وبحضور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وخلال الجولة التفقدية، اطمأن رئيس الجامعة على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، ومدى الالتزام بالإجراءات التنظيمية وتوفير سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب، مشيدًا بحسن التنظيم والانضباط داخل الكلية، بما يسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء مناسبة ومستقرة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن جامعة أسوان تحرص على المتابعة اليومية لسير الامتحانات بجميع الكليات، تنفيذًا لخطة الجامعة الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة للطلاب، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تتابع بصورة مستمرة جاهزية اللجان وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، بما يضمن انتظام الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.

وأضاف رئيس الجامعة، أن كلية الآثار تُعد من الكليات المتميزة بالجامعة، لما تضمه من تخصصات أكاديمية مهمة تسهم في الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي، مؤكدًا علي دعم الجامعة الكامل للكلية وبرامجها التعليمية والبحثية.



من جانبه، أوضح الدكتور أيمن صلاح طه عميد كلية الآثار، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلقت بالكلية يوم 14 مايو 2026، وتستمر حتى 7 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الكلية تضم ثلاثة أقسام هي: الآثار المصرية، والآثار الإسلامية، وترميم الآثار، ويؤدي الامتحانات نحو 100 طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية الاربعة.

وأوضح عميد الكلية، أن إدارة الكلية اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان انتظام الامتحانات، مع توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، مشيدًا بالدعم والمتابعة المستمرة من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، بما يسهم في نجاح العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط الكامل داخل الكلية.