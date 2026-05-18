أسوان.. رفع 193 حالة إشغال بنطاق حى شرق المدينة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتكثيف الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام داخل المناطق والأحياء السكنية ، وفى ضوء جهود محافظة أسوان المستمرة لرفع كفاءة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى .

وفى هذا الإطار تم تنفيذ حملة مكبرة بمنطقة الشادر القديم بنطاق حى شرق المدينة ، والتى أسفرت عن رفع أكثر من 193 حالة إشغال طريق من المحلات المخالفة وغير المرخصة ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتعامل الفورى مع أى مخالفات تعوق الحركة المرورية أو تؤثر على الشكل الحضارى للشوارع والميادين .

جهود متنوعة



شارك فى تنفيذ الحملة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية ، إلى جانب نواب رئيس المدينة محمد محمود ، ونجار عبد الرحمن ، فضلاً عن شرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى ، ورؤساء القرى والأحياء والعاملين بالوحدات المحلية ، مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة ورفع الإشغالات بصورة فورية .