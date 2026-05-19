عضو غرفة الصناعات النسجية: الدولة قطعت خطوات مهمة لدعم الصناعة والبنية التحتية

أكد محمود غزال عضو غرفة الصناعات النسجية ، أن مصر قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في ملف الصناعة والبنية التحتية، وهو ما انعكس بشكل واضح على العاملين داخل القطاع الصناعي.



وأوضح أن مشروعات تطوير الطرق، وتحديث الموانئ، والتوسع في المناطق الصناعية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار ودعم التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى وجود إرادة واضحة من الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير.



تغيرات السوق العالمي



وأشار إلى أن السوق العالمي يشهد تغيرات متسارعة ومنافسة قوية، خاصة مع تحركات دول مثل بنجلاديش وفيتنام، ما يجعل سرعة التنفيذ عنصرًا حاسمًا في جذب العملاء والمستوردين عالميًا إلى جانب جودة المنتج.

ولفت إلى أن قطاع الغزل والنسيج يمتلك فرص نمو كبيرة، في ظل توجه الدولة ووزارة الصناعة لإعطاء أولوية للقطاعات التصديرية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.



إصلاحات مطلوبة



وشدد غزال على أهمية وجود منظومة ضريبية أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يتيح للمستثمرين حساب التكاليف بدقة واتخاذ قرارات توسع بثقة أكبر.

كما طالب بسرعة صرف مستحقات ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، مؤكدًا أن انتظام الصرف يحسن التدفقات النقدية للشركات ويعزز الإنتاج والتصدير.



دعم الاستثمار الأجنبي



وأكد أهمية تبسيط إجراءات تحويل أرباح المستثمر الأجنبي باعتبارها من العوامل الأساسية في تقييم الأسواق وجذب الاستثمارات الدولية.

وأشار إلى ضرورة زيادة عدد الأسواق المستهدفة للتصدير لتقليل مخاطر التركز في أسواق محددة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في الصادرات.



رفع مساهمة الصناعة



وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي تقترب من 15% مقارنة بنحو 22% في دول مثل المغرب، مؤكدًا أهمية العمل على رفع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعة المصرية تمتلك مقومات قوية للنمو والمنافسة، وأن استمرار الإصلاحات وتسريع بعض الملفات سيسهم في تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات المقبلة.