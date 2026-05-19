قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البعثة الرسمية للحج: ارتفاع أعداد حجاج القرعة الوافدين إلى الأراضي المقدس ل 22700 حاج
نقل عدد من أقسام هيئة قضايا الدولة إلى مقرها الجديد بالتجمع الأول | صورة
57.5 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 4 أشهر
وزارة الداخلية تنظم ورشة تدريبية حول دور الحكومة فى مواجهة مخططات إسقاط الدول | فيديو
85 جراما عيار 24.. كم نصاب الزكاة في الذهب بالإمارات اليوم؟
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
من الثلاثاء للأحد.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. 6 أيام عطلة رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عضو غرفة الصناعات النسجية: الدولة قطعت خطوات مهمة لدعم الصناعة والبنية التحتية

محمود غزال
محمود غزال
ولاء عبد الكريم

أكد محمود غزال عضو غرفة الصناعات النسجية ، أن مصر قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في ملف الصناعة والبنية التحتية، وهو ما انعكس بشكل واضح على العاملين داخل القطاع الصناعي.
 

وأوضح أن مشروعات تطوير الطرق، وتحديث الموانئ، والتوسع في المناطق الصناعية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار ودعم التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى وجود إرادة واضحة من الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير.
 

تغيرات السوق العالمي
 

وأشار إلى أن السوق العالمي يشهد تغيرات متسارعة ومنافسة قوية، خاصة مع تحركات دول مثل بنجلاديش وفيتنام، ما يجعل سرعة التنفيذ عنصرًا حاسمًا في جذب العملاء والمستوردين عالميًا إلى جانب جودة المنتج.
ولفت إلى أن قطاع الغزل والنسيج يمتلك فرص نمو كبيرة، في ظل توجه الدولة ووزارة الصناعة لإعطاء أولوية للقطاعات التصديرية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
 

إصلاحات مطلوبة
 

وشدد غزال على أهمية وجود منظومة ضريبية أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يتيح للمستثمرين حساب التكاليف بدقة واتخاذ قرارات توسع بثقة أكبر.
كما طالب بسرعة صرف مستحقات ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، مؤكدًا أن انتظام الصرف يحسن التدفقات النقدية للشركات ويعزز الإنتاج والتصدير.
 

دعم الاستثمار الأجنبي
 

وأكد أهمية تبسيط إجراءات تحويل أرباح المستثمر الأجنبي باعتبارها من العوامل الأساسية في تقييم الأسواق وجذب الاستثمارات الدولية.
وأشار إلى ضرورة زيادة عدد الأسواق المستهدفة للتصدير لتقليل مخاطر التركز في أسواق محددة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في الصادرات.
 

رفع مساهمة الصناعة
 

وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي تقترب من 15% مقارنة بنحو 22% في دول مثل المغرب، مؤكدًا أهمية العمل على رفع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعة المصرية تمتلك مقومات قوية للنمو والمنافسة، وأن استمرار الإصلاحات وتسريع بعض الملفات سيسهم في تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات المقبلة.

الصناعة المصرية الغزل والنسيج المفروشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

مؤتمر إياتا - رئيس مصر للطيران

رئيس الناقل الوطني: الطيران صناعة عصية على الأزمات.. ونواجه التحديات برؤية مرنة

طائرة ايركايرو

بعد اللغط على السوشيال ميديا.. إير كايرو تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لرحلة ميونخ

الدكتور عاطف عبد اللطيف

مسافرون للسياحة: ارتفاع نسب الإشغالات في عيد الأضحى بأغلب المدن السياحية

بالصور

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد