محافظ الأقصر: فتح المجازر الحكومية مجانًا خلال عيد الأضحى لضمان سلامة اللحوم

أعلنت محافظة الأقصر عن فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام الأهالي والجمعيات الخيرية طوال أيام عيد الأضحى الأربعة، وذلك لتيسير أعمال ذبح الأضاحي داخل المجازر المعتمدة وتحت الإشراف البيطري الكامل.

وأكد محافظ الأقصر أن القرار يأتي حرصًا على الحفاظ على الصحة العامة، وضمان تقديم لحوم سليمة وآمنة للمواطنين، من خلال الكشف البيطري على الأضاحي قبل وبعد الذبح بواسطة الأطباء البيطريين المتخصصين، بما يضمن خلو اللحوم من الأمراض المشتركة وجودتها العالية.

ووجّه محافظ الأقصر بضرورة المرور المستمر على المجازر الحكومية، مع المتابعة اليومية لأعمال الصيانة الخاصة بشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء داخل المجازر، حفاظًا على سلامة اللحوم واستمرار كفاءة العمل خلال أيام العيد.

كما شدد على مديرية الطب البيطري بتوفير الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر على مدار اليوم لاستقبال الأضاحي، مع توفير المادة السرية الملونة المستخدمة في ختم المذبوحات، وإجراء مراجعة دورية لسلامة الأختام داخل المجازر.

ووجّه محافظ الأقصر بضرورة التنسيق المستمر بين مديرية الطب البيطري وكافة الجهات الرقابية، ومنها مباحث التموين، ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، وشرطة البيئة والمسطحات، وجهاز حماية المستهلك، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة، والتصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية.

كما وجّه بتكثيف حملات التفتيش على أماكن عرض وبيع وتخزين الأغذية ذات الأصل الحيواني، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم والمنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.