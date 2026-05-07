هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟
هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟

هاجر هانئ

يُعدّ البطيخ من الفواكه الصيفية الأساسية، فهو مرطب ومنعش وغني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والبروتين. مع ذلك، أثارت مخاوف حديثة تساؤلاً مقلقاً: هل يُمكن أن يكون تناول البطيخ قاتلاً؟ على الرغم من أن الثمرة نفسها آمنة، يقول الخبراء إنه في ظل ظروف معينة، قد يحدث تسمم غذائي بالبطيخ، وفي حالات نادرة، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الوفاة، وفقا لما نشره موقع timesnownews.

هل يُمكن أن يُسبب البطيخ التسمم الغذائي؟

نعم، مثل أي فاكهة طازجة، يُمكن أن يتلوث البطيخ ببكتيريا ضارة. فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء والسكريات، مما يُهيئ بيئة مثالية لنمو الميكروبات إذا لم يتم التعامل مع الثمرة أو تخزينها بشكل صحيح. تشمل مسببات الأمراض الشائعة المرتبطة بالفاكهة الملوثة ما يلي:

عدوى السالمونيلا

داء الليستريات

عدوى الإشريكية القولونية

بحسب الخبراء، يمكن أن تؤدي هذه البكتيريا إلى أعراض مثل الإسهال والقيء وتشنجات المعدة وارتفاع درجة الحرارة - وهي أعراض التسمم الغذائي الكلاسيكية - والتي قد تكون خطيرة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

متى يصبح التسمم الغذائي بالبطيخ خطيرًا؟

بحسب الخبراء، يكون التسمم الغذائي بالبطيخ خفيفًا نسبيًا ويشفى بالراحة وشرب السوائل. إلا أنه قد يصبح خطيرًا عند حدوث جفاف شديد نتيجة القيء أو الإسهال المستمر، أو عند انتشار العدوى إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة كتسمم الدم، أو عند إصابة طفل أو مسن أو حامل أو شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

بدون علاج طبي فوري، قد تُصبح هذه المضاعفات مهددة للحياة. لذا، ورغم ندرة حدوثه، قد يؤدي التسمم الغذائي بالبطيخ إلى الوفاة في الحالات الشديدة.

كيف يتلوث البطيخ؟

يُعدّ فهم عوامل الخطر أساسيًا للوقاية:

سوء التعامل والنظافة
يمكن للسكاكين وألواح التقطيع والأيدي غير النظيفة نقل البكتيريا إلى الثمرة.

الماء أو التربة الملوثة
قد تكون البكتيريا موجودة بالفعل على القشرة الخارجية قبل التقطيع.

ممارسات الحقن الاصطناعي
وردت تقارير عديدة تفيد بأن بائعي الفاكهة يحقنون البطيخ بالسكر أو محلول الجلوكوز لزيادة حلاوته. إذا تم ذلك بطريقة غير صحية، فقد يُدخل هذا البكتيريا إلى داخل الثمرة، مما قد يكون خطيرًا على المدى الطويل.

سوء التخزين
يُصبح البطيخ المقطّع والمتروك في درجة حرارة الغرفة بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا.

كما أن من الخرافات الشائعة أن تناول البطيخ ليلًا خطير. مع ذلك، فإن التوقيت وحده لا يؤدي إلى التسمم الغذائي. تناول فاكهة ملوثة في وقت متأخر من الليل قد يزيد من الشعور بالانزعاج، حيث يتباطأ الهضم أثناء النوم. للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتناول البطيخ في الصباح، بين الوجبات، وكوجبة خفيفة خلال النهار.

كيف تتجنب التسمم الغذائي بالبطيخ؟

اتبع هذه النصائح البسيطة لسلامة الغذاء:

احرص دائمًا على غسل القشرة الخارجية جيدًا قبل التقطيع.
استخدم أدوات وأسطحًا نظيفة.
ضع البطيخ المقطع في الثلاجة فورًا.
تجنب الفاكهة المقطعة مسبقًا من مصادر مجهولة أو غير صحية.
لا تترك الفاكهة المقطعة خارج الثلاجة لفترات طويلة.
احرص دائمًا على شراء المنتجات الطازجة من بائعين موثوقين.
على الرغم من ندرة حدوث ذلك، إلا أن تناول البطيخ قد يكون مميتًا، خاصةً إذا كانت الفاكهة ملوثة. لا يكمن الخطر الحقيقي في البطيخ نفسه، بل في طريقة التعامل معه وتخزينه واستهلاكه. مع اتباع قواعد النظافة السليمة وممارسات سلامة الغذاء، يبقى البطيخ فاكهة صحية ومرطبة وآمنة للاستمتاع بها خلال الطقس الحار.

فرح شعبان
