قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

يمكن لـ فيروس هانتا أن يُصيب الإنسان ويسبب أمراض خطيرة في مختلف أنحاء العالم، وينتقل هذا الفيروس إلى البشر عند ملامسة القوارض مثل الفئران والجرذان، خاصةً عند التعرض لبولها أو فضلاتها أو لعابها.

كما يمكن أن ينتقل عن طريق عضة أو خدش من أحد القوارض، لكن هذا الأمر نادر الحدوث.

يسبب فيروس هانتا نوعين رئيسيين من الأمراض:

1-متلازمة هانتا الرئوية (HPS):

تظهر في الأميركتين، وتبدأ بأعراض مثل التعب و الحمى و الام العضلات، ثم تتطور خلال أيام إلى سعال وضيق تنفس نتيجة امتلاء الرئتين بالسوائل، وقد تصل نسبة الوفاة إلى نحو 38%.

2-الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية (HFRS):

تنتشر في أوروبا وآسيا، وتبدأ بصداع وآلام بالجسم وحمى وغثيان، ثم قد تتفاقم إلى انخفاض ضغط الدم وفشل كلوي ونزيف داخلي.

تختلف حدة هذا المرض حسب نوع الفيروس، حيث تتراوح نسبة الوفيات بين 1% إلى 15% في الحالات الشديدة.

كيف يمكن الوقاية من فيروس هانتا؟

-منع دخول القوارض إلى المنازل عن طريق سد الفتحات والشقوق.

-وضع المصائد لتقليل أعداد القوارض في المنزل ومحيطه.

-التخلص من أي مصادر طعام قد تجذب القوارض.

