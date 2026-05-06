ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

قدم الدكتور جميل القدسي ، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، الفوائد الصحية لتناول المكسرات المسكلة لالعسل و طريقة تحضيرها.
الفوائد الصحية لمكسرات الشكلة بالعسل
1- مصدر غني بالدهون الصحية المفيدة للقلب
2- تعطي طاقة سريعة وممتدة
3- تدعم التركيز وصحة الدماغ
4- غنية بمضادات الأكسدة وتقوي المناعة
5- ومع إضافة عسل مانوكا متعدد الأزهار من الغذاء الميزان:
6- دعم أقوى للمناعة
7- خصائص مضادة للبكتيريا
8- تحسين الهضم وصحة الجسم العامة
المكونات
طريقة مكسرات مشكلة (لوز، جوز، كاجو…)
ملعقة أو ملعقتين من عسل مانوكا متعدد الأزهار – الغذاء الميزان
رشة قرفة أو ملح خفيف (اختياري)
طريقة التحضير
1 ضع المكسرات في مقلاة على نار هادئة
2 حرّكها قليلًا حتى تبدأ بالتحمص
3 أضف العسل وقلّب بسرعة حتى يغلف المكسرات بالكامل
4 اتركها دقيقة أو دقيقتين فقط
5 ارفعها واتركها تبرد لتصبح مقرمشة