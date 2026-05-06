ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

قدم الدكتور جميل القدسي ، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، الفوائد الصحية لتناول المكسرات المسكلة لالعسل و طريقة تحضيرها.

الفوائد الصحية لمكسرات الشكلة بالعسل

1- مصدر غني بالدهون الصحية المفيدة للقلب

2- تعطي طاقة سريعة وممتدة

3- تدعم التركيز وصحة الدماغ

4- غنية بمضادات الأكسدة وتقوي المناعة

5- ومع إضافة عسل مانوكا متعدد الأزهار من الغذاء الميزان:

6- دعم أقوى للمناعة

7- خصائص مضادة للبكتيريا

8- تحسين الهضم وصحة الجسم العامة

المكونات

طريقة مكسرات مشكلة (لوز، جوز، كاجو…)

ملعقة أو ملعقتين من عسل مانوكا متعدد الأزهار – الغذاء الميزان

رشة قرفة أو ملح خفيف (اختياري)

طريقة التحضير

1 ضع المكسرات في مقلاة على نار هادئة

2 حرّكها قليلًا حتى تبدأ بالتحمص

3 أضف العسل وقلّب بسرعة حتى يغلف المكسرات بالكامل

4 اتركها دقيقة أو دقيقتين فقط

5 ارفعها واتركها تبرد لتصبح مقرمشة