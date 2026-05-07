ليس مجرد إرهاق.. 8 علامات صامتة لمرض السكري عند النساء

كثير من النساء يتجاهلن أعراض السكري ظناً أنها ناتجة عن الإرهاق اليومي، قد يظل مرض السكري لفترة طويلة دون ظهور أعراض واضحة، لذلك يُعد الفحص الدوري لمستويات السكر في الدم أمرًا ضروريًا، خاصة في حال وجود عوامل خطر.

إليكِ 6 علامات تحذيرية يجب ألا تتجاهليها:

1-تكرار الالتهابات الفطرية المهبلية: ارتفاع نسبة السكر في الدم يخلق بيئة مثالية لنمو الفطريات بشكل متكرر وصعب العلاج.

2-التهابات المسالك البولية المستمرة: السكري يضعف المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للبكتيريا في الجهاز البولي.

3-تغيرات في الرؤية الشعور بزغللة أو غباش مفاجئ في العين.

4-العطش الشديد وجفاف الفم مهما شربتِ من الماء، تشعرين بحاجة للمزيد.

5-التعب المزمن الشعور بالإرھاق الشديد حتى بعد أخذ قسط كافٍ من الراحة.

6-تغير لون الجلد: ظهور مناطق داكنة ومخملية في الرقبة أو تحت الإبط (تُعرف بمقاومة الإنسولين).

7-تنميل ووخز في الساقين: الإحساس بوخز أو حرقان في القدمين قد يكون نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم.

8-تكرار العدوى: مثل التهابات_المثانة، أو الجلد، أو المناطق التناسلية، وتكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بسكري غير مُشخّص أو غير مُتحكم فيه.

المصدر ديلى ميرور