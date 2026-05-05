في موسمه.. فوائد خارقة عند تناول البطيخ

يحتوي البطيخ الاحمر في معظمه على الماء حيث أن 92% منه ماء و 7% كاربوهيدرات كما يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A) وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين B وفيتامين C.
وفيما يلي نذكر لكم أهم فوائد البطيخ التي تعود على الصحة وفقا لموقع ديلي ميديكال.
فوائد البطيخ الصحية..
1-الوقاية من السرطان: الليكوبين الموجود في البطيخ هو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان.
2-تنظيم ضغط الدم: حيث يحتوي على البوتاسيوم والمانجنيز وهي عناصر تؤدي إلى خفض الضغط.
3-زيادة إنتاج الطاقة: فهو غني بالماغنيسيوم والبوتاسيوم مما يساهم في زيادة النشاط.
4-ترطيب البشرة.
5-زيادة العملية الجنسية.
6-تقوية العين: وذلك بسبب محتواه من فيتامين A.
7-يفيد في الرجيم والتخسيس لقلة سعراته الحرارية.
8-تنظيم مستوى السكر فى الدم.
9-تقوية المناعة: فوائد البطيخ الاحمر متعددة بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتين والليكوبين وفيتامين C يجعل له دور في تقوية المناعة ومحاربة العديد من الامراض ومواجهة الالتهابات وخاصة التهابات المفاصل.