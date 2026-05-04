الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

البطيخ ولا الشمام.. اعرف الأفضل لصحة الجسم

هاجر هانئ

يُعدّ الشمام والبطيخ من الفواكه الصيفية الشائعة  التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها نظرا لأحتوائها على العناصر الغذائية وم الفيتامينات الضرورية لجسم الأنسان.
مع بداية فصل الصيف، يتوق الجسم غريزيًا إلى الراحة. يُعدّ اللجوء إلى الظل وزيادة تناول السوائل من الاستجابات الشائعة، لكن التغيير الأهم يحدث في المطبخ. لتنظيم درجة حرارة الجسم، يُعتبر تناول الطعام الموسمي آلية بقاء مُتوارثة عبر الأجيال، وليس مجرد موضة عابرة. من بين تشكيلة الفواكه الصيفية الوفيرة، تُعدّ فاكهتان الخيارين الأكثر شيوعًا للتغلب على حرارة الصيف: البطيخ المنعش والشمام يُشتهر كلاهما بقدرتهما الفائقة على ترطيب الجسم، وخفض درجة حرارته الداخلية عندما تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية. ولكن مع ازدياد أهمية الصحة الأيضية والتغذية الواعية، يتبادر إلى الذهن سؤال خلال استراحة منتصف النهار: هل أحدهما أكثر صحة من الآخر؟

مقارنة غذائية بين الشمام والبطيخ


عند الحديث عن فاكهتين صيفيتين، كالبطيخ والشمام، فإنّ لكلٍّ منهما خصائصه الغذائية المميزة التي تجعلهما مفيدتين. ولتحديد أيّهما أفضل، لا بدّ من النظر إلى خصائصهما الغذائية وفوائدهما الصحية. ولحسم الجدل، يجب دراسة البيانات الأساسية. إليكم مقارنة بين هذين النوعين من الشمام لكل 100 جرام:

القيمة الغذائية للبطيخ (لكل 100 غرام)

السعرات الحرارية: 30 سعرة حرارية
مؤشر نسبة السكر في الدم (GI): 72-80 (مرتفع)
الألياف: 0.4 غرام
فيتامين أ: 569 وحدة دولية
فيتامين ج: 8.1 ملغ
البوتاسيوم: 112 ملغ
نسبة الماء: 91.4%


القيمة الغذائية للشمام (لكل 100 غرام)

السعرات الحرارية: 34 سعرة حرارية
مؤشر نسبة السكر في الدم (GI): 65-70 (متوسط)
الألياف: 0.9 غرام
فيتامين أ: 3382 وحدة دولية (أعلى بكثير لصحة العين)
فيتامين ج: 36.7 ملغ (لتعزيز المناعة بشكل أكبر)
البوتاسيوم: 267 ملغ (أفضل للتحكم في ضغط الدم)
نسبة الماء: 90.2%
 

البطيخ مرطب للجسم


لو كان للصيف نكهة مميزة، لكانت بلا شك شريحة بطيخ باردة ومنعشة. تتمتع فاكهة الصيف بالفوائد الصحية التالية:

بفضل محتواه المائي الذي يصل إلى 92% تقريباً، يُعد البطيخ مشروباً بيولوجياً يروي العطش بشكل لا مثيل له.
خلال ذروة فصل الصيف ، عندما يكون الإجهاد الحراري والجفاف من المخاطر الحقيقية، يوفر البطيخ السوائل والإلكتروليتات الأساسية اللازمة للحفاظ على التوازن الخلوي.
يعتبر البطيخ أحد أغنى مصادر الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يمنح الفاكهة لونها الأحمر الداكن.
تشير الأبحاث المنشورة في مجلة علم الصيدلة السريرية وعلم الصيدلة الحيوية إلى أن الليكوبين يساعد في حماية الجلد من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، حيث يعمل كطبقة داخلية للحماية من الشمس مع دعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل تصلب الشرايين.
بالنسبة لمن يرتادون الصالات الرياضية رغم الحر، يُعدّ البطيخ سلاحاً سرياً. فهو يحتوي على إل-سيترولين، وهو حمض أميني أظهرت الدراسات أنه يُخفف من آلام العضلات ويُحسّن من سرعة التعافي عن طريق تعزيز تدفق الدم.

الشمام يساعد على الهضم


بينما يتفوق البطيخ في محتواه من الماء، يُعدّ الشمام (الكنتالوب) مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية لمن يبحثون عن فاكهة ذات قيمة غذائية عالية. إليكم فوائد الشمام لصحة الجهاز الهضمي:

يتميز هذا النوع من الحبوب بتحسين الهضم واحتوائه على نسبة ألياف أعلى بكثير من نظيره الأحمر. وهذا أمر بالغ الأهمية في فصل الصيف، حيث يعاني الكثيرون من الخمول أو الإمساك.
تعمل الألياف الغذائية الموجودة في الشمام كمادة حيوية، حيث تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة وتضمن عملية هضم سلسة.
صحة البصر والجلد، حيث أن محتوى فيتامين أ في الشمام يفوق بكثير محتوى فيتامين أ في البطيخ.
غني بالبيتا كاروتين، وهو استثنائي للحفاظ على صحة العين وتعزيز التوهج الصيفي الطبيعي من خلال المساعدة في تجديد خلايا الجلد.
يُعدّ الشمام مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم.
بفضل نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم العالية، يعمل كموسع طبيعي للأوعية الدموية، مما يساعد على التحكم في مستويات ضغط الدم، والتي يمكن أن تتقلب أثناء الحرارة الشديدة.

المصدر:ndtv

