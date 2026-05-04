ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم عند تناول البطيخ؟

البطيخ فاكهة صحية يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار، لكنه قد يسبب ارتفاعاً حاداً في نسبة السكر في الدم عند تناوله بكميات كبيرة.

كيف يؤثر البطيخ على نسبة السكر في الدم؟



بالنسبة لمرضى السكري، يمكن أن يساعد مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) في تقدير كيفية تأثير الطعام على مستوى السكر في الدم، ولكنه لا يقدم الصورة الكاملة. تقول سامانثا إم. كوغان، الحاصلة على ماجستير العلوم، وأخصائية التغذية المسجلة، ومديرة البرنامج التعليمي في التغذية وعلم التغذية بجامعة نيفادا في لاس فيغاس:

"لا يُعد مؤشر نسبة السكر في الدم دائمًا مؤشرًا موثوقًا به لاستجابة مستوى السكر في الدم".

أوضح كوجان أن مؤشر نسبة السكر في الدم لا يأخذ في الاعتبار طرق الطهي، أو تركيبات الطعام، أو الاختلافات في عملية الهضم. وبينما يُظهر هذا المؤشر مدى تأثير الوجبات السريعة على رفع نسبة السكر في الدم، فإن الحمل الجلايسيمي يقيس كمية الكربوهيدرات التي تحتويها الحصة النموذجية.

يحتوي البطيخ على مؤشر جلايسيمي مرتفع (72) ولكنه منخفض الحمل الجلايسيمي (حوالي 5 لكل 120 غرام). ونظرًا لاحتواء البطيخ على نسبة عالية من الماء (91%) ، فمن غير المرجح أن تتسبب الحصة القياسية في ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم. وقالت لينا بيل، الحاصلة على ماجستير العلوم، وأخصائية تغذية مسجلة، ومرخصة، ومعتمدة في علاج اضطرابات الأكل، والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري أو مقدمات السكري، فإن الحصة الآمنة عادةً ما تكون حوالي كوب واحد من البطيخ المقطع، والذي يحتوي على ما يقارب 11 غرامًا من الكربوهيدرات" .



كيفية الحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم الناتج عن تناول البطيخ



بحسب كوجان، يُمكن أن يكون البطيخ جزءًا من نظام غذائي صحي ومناسب لمرضى السكري. وقد وجدت دراسة أولية أُجريت على فئران بدينة عام 2020 أن منتجات البطيخ ضمن نظام غذائي غني بالدهون تُحسّن مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين.

كما أظهرت دراسة أخرى أُجريت على عصير البطيخ المخلوط (بما في ذلك اللب والقشر والبذور) أن البطيخ يُساعد على الشعور بالشبع، ويُحسّن صحة الجلد، ويُثبّت مستوى السكر في الدم بعد الوجبات.

تشير هذه الدراسات المحدودة إلى أن البطيخ قد يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم عند تناوله باعتدال ومع وجبات غنية بالبروتين. ويقترح بيل: "تناوله مع البروتين أو الدهون الصحية"، فهذا يساعد على إبطاء عملية الهضم ويقلل من احتمالية ارتفاع مستوى السكر في الدم.

جرب هذه التوليفات اللذيذة:

جبنة الفيتا وزيت الزيتون

زبادي يوناني كامل الدسم

جبنة الموزاريلا أو جبنة الماعز

جبن

أفوكادو طازج

المكسرات أو البذور