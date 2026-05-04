قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل ما تشتري آيفون.. أسعار الضريبة والرسوم الجمركية الجديدة
1.5 مليون يورو تنعش خزينة الأهلي.. برشلونة يقرر تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم
حادث في خليج عمان.. إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة
الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة وتحذر من ظاهرتين
حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا للمأمومين.. هل يجوز شرعا وما ضوابطه؟
استقالة مجلس إدارة الوداد الرياضي تمهيدا لمرحلة جديدة
مسؤول أمريكي: مشروع ترامب الجديد ينظم الملاحة في مضيق هرمز دون مرافقة عسكرية
حادث مروع على الطريق الأوسطي باتجاه حدائق أكتوبر وسقوط ضحايا.. صور
هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة
ليندسي جراهام: نؤيد خطوة ترامب لضمان حرية الملاحة في هرمز
مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه
عمر كمال ينعى هاني شاكر: تشرفت إني لحنت لك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم عند تناول البطيخ؟

البطيخ
البطيخ
هاجر هانئ

البطيخ فاكهة صحية يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار، لكنه قد يسبب ارتفاعاً حاداً في نسبة السكر في الدم عند تناوله بكميات كبيرة.

كيف يؤثر البطيخ على نسبة السكر في الدم؟


بالنسبة لمرضى السكري، يمكن أن يساعد مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) في تقدير كيفية تأثير الطعام على مستوى السكر في الدم، ولكنه لا يقدم الصورة الكاملة. تقول سامانثا إم. كوغان، الحاصلة على ماجستير العلوم، وأخصائية التغذية المسجلة، ومديرة البرنامج التعليمي في التغذية وعلم التغذية بجامعة نيفادا في لاس فيغاس:

"لا يُعد مؤشر نسبة السكر في الدم دائمًا مؤشرًا موثوقًا به لاستجابة مستوى السكر في الدم".

أوضح كوجان أن مؤشر نسبة السكر في الدم لا يأخذ في الاعتبار طرق الطهي، أو تركيبات الطعام، أو الاختلافات في عملية الهضم. وبينما يُظهر هذا المؤشر مدى تأثير الوجبات السريعة على رفع نسبة السكر في الدم، فإن الحمل الجلايسيمي يقيس كمية الكربوهيدرات التي تحتويها الحصة النموذجية.

يحتوي البطيخ على مؤشر جلايسيمي مرتفع (72) ولكنه منخفض الحمل الجلايسيمي (حوالي 5 لكل 120 غرام). ونظرًا لاحتواء البطيخ على نسبة عالية من الماء (91%) ، فمن غير المرجح أن تتسبب الحصة القياسية في ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم. وقالت لينا بيل، الحاصلة على ماجستير العلوم، وأخصائية تغذية مسجلة، ومرخصة، ومعتمدة في علاج اضطرابات الأكل، والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية:   "بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري أو مقدمات السكري، فإن الحصة الآمنة عادةً ما تكون حوالي كوب واحد من البطيخ المقطع، والذي يحتوي على ما يقارب 11 غرامًا من الكربوهيدرات" .


كيفية الحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم الناتج عن تناول البطيخ 


بحسب كوجان، يُمكن أن يكون البطيخ جزءًا من نظام غذائي صحي ومناسب لمرضى السكري. وقد وجدت دراسة أولية أُجريت على فئران بدينة عام 2020 أن منتجات البطيخ ضمن نظام غذائي غني بالدهون تُحسّن مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين. 

كما أظهرت دراسة أخرى أُجريت على عصير البطيخ المخلوط (بما في ذلك اللب والقشر والبذور) أن البطيخ يُساعد على الشعور بالشبع، ويُحسّن صحة الجلد، ويُثبّت مستوى السكر في الدم بعد الوجبات.

تشير هذه الدراسات المحدودة إلى أن البطيخ قد يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم عند تناوله باعتدال ومع وجبات غنية بالبروتين. ويقترح بيل: "تناوله مع البروتين أو الدهون الصحية"، فهذا يساعد على إبطاء عملية الهضم ويقلل من احتمالية ارتفاع مستوى السكر في الدم.

جرب هذه التوليفات اللذيذة:

جبنة الفيتا وزيت الزيتون
زبادي يوناني كامل الدسم
جبنة الموزاريلا أو جبنة الماعز
جبن
أفوكادو طازج
المكسرات أو البذور

البطيخ مرضى السكري الهضم اضطرابات الأكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

دنيا فؤاد

جمعت 4 ملايين جنيه.. فتاة تدعي المرض بالسرطان والتقارير الطبية تفجر مفاجأة.. القصة كاملة

الفنان هاني شاكر وزوجته

زوجة هاني شاكر تبكي على الهواء: «لا يمكن أكمل حياتي بدونه»

ترشيحاتنا

سعر آيفون 17 برو ماكس في مصر بعد الضريبة الجديدة

سعر آيفون 17 برو ماكس في مصر بعد الضريبة الجديدة

مازدا 2

بمحرك هايبرد.. المواصفات الكاملة لسيارة مازدا 2

إم جي 1

سعر ومواصفات إم جي 1 موديل 2026 في السعودية

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد