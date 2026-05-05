الفرق بين البطيخ الأحمر والأصفر

يعد البطيخ من أشهر فواكه الصيف حيث إنه غني بالسوائل والفيتامينات ويمنح الجسم انتعاشا كبيرا وفي السنوات الأخيرة ظهر نوع جديد أصفر.

وفقا لما جاء في موقع thesouthindiatimes فإن البطيخ فاكهة الصيف بامتياز، ويرتبط اسمه فورًا بلبّه الأحمر المنعش ونفس الأمر ينطبق على البطيخ الأصفر ويكمن الفرق الأساسي بين النوعين في الصبغات فالبطيخ الأحمر غنيّ بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي، بينما البطيخ الأصفر غنيّ بالبيتا كاروتين، الذي يتحوّل إلى فيتامين أ في الجسم.

يُعرف البطيخ الأحمر بفوائده الصحية للقلب حيث يساعد الليكوبين على تحييد الجذور الحرة الضارة، بينما يعمل السيترولين، وهو حمض أميني موجود في هذه الفاكهة، على إرخاء الأوعية الدموية لدعم ضغط الدم الصحي وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يقضون وقتاً طويلاً في الهواء الطلق أو يمارسون تمارين رياضية شاقة، حيث يساعد على تقليل آلام العضلات وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

يتميز البطيخ الأصفر بمذاقه الحلو الذي يشبه العسل، مما يجعله أكثر جاذبية لمحبي الحلويات.

يدعم محتواه من البيتا كاروتين صحة العين ويعزز المناعة ويساعد تناوله بانتظام على تقوية دفاعات الجسم ضد العدوى ودعم الحيوية العامة.

كلا النوعين غنيان جداً بالماء، إذ يتكونان من حوالي 92% ماء، مما يجعلهما مثاليين للوقاية من الجفاف خلال أيام الصيف الحارة ويعتمد اختيار أحدهما على الأهداف الصحية الشخصية فالبطيخ الأحمر لصحة القلب والأوعية الدموية، والبطيخ الأصفر لصحة العين ودعم المناعة.